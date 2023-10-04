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Futbol Takımlarının Maç Öncesi Hazırlıkları

Spor Haberleri

Fenerbahçe ve Beşiktaş takımları, maç öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı mağlup etti.

FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU

13.00 Sarı-lacivertli kafile, Slovakya'ya gidecek.

12.00 Slovak ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

14.00 Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik ve bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

19.30 Teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcusu, basın toplantısı düzenleyecek.

20.00 Sarı-lacivertliler, Spartak Trnava maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇINA DOĞRU

17.00 Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci Torti ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

18.00 İsviçre ekibi, maç öncesi son antrenmanını Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

18.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

19.00 Siyah-beyazlılar, Lugano maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Bayern Münih, deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 yendi. Galatasaray, haftayı 4 puanla 2'nci sırada tamamladı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

E GRUBU

19.45 Atletico Madrid - Feyenoord

22.00 Celtic - Lazio

F GRUBU

22.00 Newcastle United - PSG

22.00 Borussia Dortmund - Milan

G GRUBU

22.00 Kızılyıldız - Young Boys

22.00 RB Leipzig - Manchester City

H GRUBU

19.45 Royal Antwerp - Shakhtar Donetsk

22.00 Porto - Barcelona

VOLEYBOL

Olimpiyat Elemeleri

13.30 Filenin Efeleri, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu dördüncü maçında ev sahibi Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Erkekler BVA Cup

17.00 Bursa Büyükşehir Belediye Spor - KV Peja

TÜRKİYE KUPASI 1. TUR

14.00 Kars 36 Spor - Doğubayazıt FK

BASKETBOL

Euroleague Kadınlar

19.00 Fenerbahçe Alagöz H. - Valencia Basket Club

19.00 ÇBK Mersin - Perfumerias Avenida

- FIBA Avrupa Kupası

19.00 Kedainiai Nevezis - Manisa Büyükşehir Bld.Spor

- EuroCup

19.00 Universitatea Cluj - Türk Telekom

21.15 Joventut Badalona - Beşiktaş Emlakjet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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