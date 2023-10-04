Futbol Takımlarının Maç Öncesi Hazırlıkları
Fenerbahçe ve Beşiktaş takımları, maç öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı mağlup etti.
FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU
13.00 Sarı-lacivertli kafile, Slovakya'ya gidecek.
12.00 Slovak ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
14.00 Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik ve bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
19.30 Teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcusu, basın toplantısı düzenleyecek.
20.00 Sarı-lacivertliler, Spartak Trnava maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇINA DOĞRU
17.00 Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci Torti ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.
18.00 İsviçre ekibi, maç öncesi son antrenmanını Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirecek.
18.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
19.00 Siyah-beyazlılar, Lugano maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Bayern Münih, deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 yendi. Galatasaray, haftayı 4 puanla 2'nci sırada tamamladı.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
E GRUBU
19.45 Atletico Madrid - Feyenoord
22.00 Celtic - Lazio
F GRUBU
22.00 Newcastle United - PSG
22.00 Borussia Dortmund - Milan
G GRUBU
22.00 Kızılyıldız - Young Boys
22.00 RB Leipzig - Manchester City
H GRUBU
19.45 Royal Antwerp - Shakhtar Donetsk
22.00 Porto - Barcelona
VOLEYBOL
Olimpiyat Elemeleri
13.30 Filenin Efeleri, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu dördüncü maçında ev sahibi Japonya ile karşı karşıya gelecek.
Erkekler BVA Cup
17.00 Bursa Büyükşehir Belediye Spor - KV Peja
TÜRKİYE KUPASI 1. TUR
14.00 Kars 36 Spor - Doğubayazıt FK
BASKETBOL
Euroleague Kadınlar
19.00 Fenerbahçe Alagöz H. - Valencia Basket Club
19.00 ÇBK Mersin - Perfumerias Avenida
- FIBA Avrupa Kupası
19.00 Kedainiai Nevezis - Manisa Büyükşehir Bld.Spor
- EuroCup
19.00 Universitatea Cluj - Türk Telekom
21.15 Joventut Badalona - Beşiktaş Emlakjet