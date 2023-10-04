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Futbol Takımlarının Maç Öncesi Hazırlıkları

Fenerbahçe ve Beşiktaş takımları, maç öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı mağlup etti.