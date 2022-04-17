Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Ata Yıldırım

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest (Dk. 18 Spajic), Evren Eren Elmalı, Mortadha, Doğucan Haspolat, Tunay Torun, Fall, Hajradinovic, Muleka

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydin, Rassoul, Stambouli, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda, Vargas, Balotelli

Goller: Dk. 11 Doğucan Haspolat, Dk. 45+1 Muleka (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Balotelli (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 29 Rassoul (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Tunay Torun'un ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta top kaleci Muric'ten döndü. Fall'ın dönen topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

11. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Tunay Torun'un sağdan ortasında, Donk'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top Rassoul'dan döndü. Donk'un bir kez daha tamamlamak istediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Doğucan Haspolat'ın vuruşunda top tekrar Rassoul'dan döndü. Oluşan karambolde topu tekrar önünde bulan Doğucan, penaltı noktasının solundan bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

27. dakikada Balotelli'nin ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta topla buluşan Muleka, pasını sağ çaprazdan ceza sahasına yönelen Hadergjonaj'a verdi. Bu oyuncu topu tekrar Muleka ile buluşturdu. Muleka'nın ceza sahası içinde bekletmeden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

45+3. dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Orta sahada Balotelli ile girdiği ikili mücadelede Doğucan Haspolat yerde kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam, Balotelli'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.