Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Oğuzhan Çakır, Özcan Sultanoğlu, Mert BulutAltınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Ali Dere, Emircan Gürlük (Dk. 63 Muzaffer Kocaer), Safa Kınalı (Dk. 78 Bertuğ Bayar), Kürşad Sürmeli (Dk.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut
Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Ali Dere, Emircan Gürlük (Dk. 63 Muzaffer Kocaer), Safa Kınalı (Dk. 78 Bertuğ Bayar), Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Şeref Özcan), Furkan Metin (Dk. 46 Rıdvan Koçak), Erdi Dikmen
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu, Woolery (Dk. 67 Kanianga (Dk. 85 Çağlayan Menderes)), Oğuz Kocabal (Dk. 66 Emirhan Aydoğan), Isaac Donkor, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşcı (Dk. 76 Burak Süleyman), Ümit Kurt
Goller: Dk. 36 Hurşit Taşcı, Dk. 38 Kasongo (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Kasongo, Dk. 85 Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor), Dk. 82 Erdi Dikmen (Altınordu)
Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 yendi.