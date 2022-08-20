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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Oğuzhan Çakır, Özcan Sultanoğlu, Mert BulutAltınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Ali Dere, Emircan Gürlük (Dk. 63 Muzaffer Kocaer), Safa Kınalı (Dk. 78 Bertuğ Bayar), Kürşad Sürmeli (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Ali Dere, Emircan Gürlük (Dk. 63 Muzaffer Kocaer), Safa Kınalı (Dk. 78 Bertuğ Bayar), Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Şeref Özcan), Furkan Metin (Dk. 46 Rıdvan Koçak), Erdi Dikmen

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu, Woolery (Dk. 67 Kanianga (Dk. 85 Çağlayan Menderes)), Oğuz Kocabal (Dk. 66 Emirhan Aydoğan), Isaac Donkor, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşcı (Dk. 76 Burak Süleyman), Ümit Kurt

Goller: Dk. 36 Hurşit Taşcı, Dk. 38 Kasongo (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Kasongo, Dk. 85 Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor), Dk. 82 Erdi Dikmen (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor

Ahmet İlhan Özek Kubilay Aktaş Oğuzhan Çakır Ali Dere Spor Haberler

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