Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Nesine 3. Lig'de 15. hafta mücadeleleri bugün 2 grupta oynanan 2 maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, deplasmanda Bursa Yıldırımspor'u 1-0 mağlup etti. 4. Grup'taki müsabakada ise Karşıyaka, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Tire 2021 FK'yi 2-1 yenmeyi başardı.

Ligde 15. hafta geride kalırken 1. Grup'ta Karalar İnşaat Etimesgutspor, 2. Grup'ta Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta da Kütahyaspor zirvede yer aldı.

Ligde 15. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumları şu şekilde:

1. Grup:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR

15

9

4

2

18

6

12

31

2.İNEGÖL KAFKASSPOR

15

8

4

3

25

13

12

28

3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR

15

8

4

3

24

13

11

28

4.BURSA YILDIRIMSPOR

15

8

4

3

18

13

5

28

5.GALATASPOR

15

8

3

4

22

13

9

27

6.ÇORLUSPOR

15

7

4

4

23

15

8

25

7.BEYKOZ İSHAKLISPOR

15

6

5

4

22

21

1

23

8.YALOVA 77 SPOR

15

6

4

5

22

16

6

22

9.BULVARSPOR

15

6

3

6

21

23

-2

21

10.SİLİVRİSPOR

15

5

4

6

19

20

-1

19

11.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR

15

4

6

5

16

17

-1

18

12.İNKILAP FUTBOL SK

15

3

7

5

11

18

-7

16

13.POLATLI 1926 SPOR

15

4

2

9

10

19

-9

14

14.KESTEL ÇİLEKSPOR

15

4

1

10

13

24

-11

13

15.BURSA NİLÜFERSPOR

15

2

4

9

10

21

-11

10

16.EDİRNESPOR

15

2

1

12

11

33

-22

7

2. Grup:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.12 BİNGÖLSPOR

15

11

2

2

31

13

18

35

2.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR

15

7

4

4

18

14

4

25

3.MDGRUP OSMANİYESPOR

15

7

3

5

23

14

9

24

4.SİLİFKE BELEDİYESPOR

15

5

8

2

17

9

8

23

5.ERCİYES 38 FUTBOL SK

15

5

8

2

17

11

6

23

6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR

15

6

5

4

16

15

1

23

7.NİĞDE BELEDİYESPOR

15

5

6

4

20

17

3

21

8.KİLİS 1984

15

5

4

6

13

20

-7

19

9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SK

15

3

9

3

19

19

0

18

10.DİYARBEKİRSPOR

15

4

6

5

17

22

-5

18

11.CİNEGOLD AĞRI 1970 SPOR

15

3

7

5

12

13

-1

16

12.KIRIKKALE FK

15

4

4

7

20

24

-4

16

13.MALATYA YEŞİLYURTSPOR

15

3

6

6

18

21

-3

15

14.HACETTEPE TÜRK METAL 1963 SPOR

15

2

8

5

16

17

-1

14

15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR

15

2

6

7

16

29

-13

12

16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR

15

2

6

7

11

26

-15

12

3. Grup:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.SEBAT GENÇLİKSPOR

15

11

4

0

33

13

20

37

2.52 ORDUSPOR FK

15

10

2

3

40

17

23

32

3.FATSA BELEDİYESPOR

15

10

2

3

21

13

8

32

4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR

15

9

3

3

36

15

21

30

5.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR

15

6

7

2

25

15

10

25

6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR

15

6

5

4

24

12

12

23

7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

15

6

5

4

20

17

3

23

8.ORDUSPOR 1967

15

5

5

5

19

24

-5

20

9.1926 BULANCAKSPOR

15

5

3

7

18

30

-12

18

10.TOKAT BELEDİYESPOR

15

5

2

8

14

20

-6

17

11.PAZARSPOR

15

4

4

7

14

24

-10

16

12.AMASYASPOR

15

4

3

8

13

21

-8

15

13.ARTVİN HOPASPOR

15

3

3

9

14

24

-10

12

14.GİRESUNSPOR

15

3

2

10

14

27

-13

11

15.ÇAYELİSPOR

15

1

7

7

11

25

-14

10

16.KARABÜK İDMANYURDU

15

2

3

10

14

33

-19

9

4. Grup:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.KÜTAHYASPOR

15

12

2

1

36

9

27

38

2.KARŞIYAKA

15

11

3

1

23

10

13

36

3.ESKİŞEHİRSPOR

15

9

3

3

23

13

10

30

4.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR

15

8

4

3

29

13

16

28

5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR

15

8

4

3

23

14

9

28

6.OKTAŞ UŞAKSPOR

15

9

1

5

21

17

4

28

7.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR

15

8

2

5

20

18

2

26

8.TİRE 2021 FK

15

8

1

6

27

14

13

25

9.SÖKE 1970 SK

15

6

3

6

20

18

2

21

10.ALTAY

15

5

3

7

15

18

-3

18

11.ALANYA 1221 FUTBOL SK

15

4

3

8

12

22

-10

15

12.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR

15

3

3

9

13

23

-10

12

13.AFYONSPOR

15

2

4

9

15

34

-19

10

14.İZMİR ÇORUHLU FK

15

2

3

10

12

29

-17

9

15.BORNOVA 1877

15

1

5

9

15

30

-15

8

16.NAZİLLİSPOR

15

0

4

11

5

27

-22

4

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
title