Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
Nesine 3. Lig'de 15. hafta mücadeleleri bugün 2 grupta oynanan 2 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, deplasmanda Bursa Yıldırımspor'u 1-0 mağlup etti. 4. Grup'taki müsabakada ise Karşıyaka, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Tire 2021 FK'yi 2-1 yenmeyi başardı.
Ligde 15. hafta geride kalırken 1. Grup'ta Karalar İnşaat Etimesgutspor, 2. Grup'ta Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta da Kütahyaspor zirvede yer aldı.
Ligde 15. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumları şu şekilde:
1. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR
|15
|9
|4
|2
|18
|6
|12
|31
|2.İNEGÖL KAFKASSPOR
|15
|8
|4
|3
|25
|13
|12
|28
|3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|15
|8
|4
|3
|24
|13
|11
|28
|4.BURSA YILDIRIMSPOR
|15
|8
|4
|3
|18
|13
|5
|28
|5.GALATASPOR
|15
|8
|3
|4
|22
|13
|9
|27
|6.ÇORLUSPOR
|15
|7
|4
|4
|23
|15
|8
|25
|7.BEYKOZ İSHAKLISPOR
|15
|6
|5
|4
|22
|21
|1
|23
|8.YALOVA 77 SPOR
|15
|6
|4
|5
|22
|16
|6
|22
|9.BULVARSPOR
|15
|6
|3
|6
|21
|23
|-2
|21
|10.SİLİVRİSPOR
|15
|5
|4
|6
|19
|20
|-1
|19
|11.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR
|15
|4
|6
|5
|16
|17
|-1
|18
|12.İNKILAP FUTBOL SK
|15
|3
|7
|5
|11
|18
|-7
|16
|13.POLATLI 1926 SPOR
|15
|4
|2
|9
|10
|19
|-9
|14
|14.KESTEL ÇİLEKSPOR
|15
|4
|1
|10
|13
|24
|-11
|13
|15.BURSA NİLÜFERSPOR
|15
|2
|4
|9
|10
|21
|-11
|10
|16.EDİRNESPOR
|15
|2
|1
|12
|11
|33
|-22
|7
2. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|15
|11
|2
|2
|31
|13
|18
|35
|2.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|15
|7
|4
|4
|18
|14
|4
|25
|3.MDGRUP OSMANİYESPOR
|15
|7
|3
|5
|23
|14
|9
|24
|4.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|15
|5
|8
|2
|17
|9
|8
|23
|5.ERCİYES 38 FUTBOL SK
|15
|5
|8
|2
|17
|11
|6
|23
|6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|15
|6
|5
|4
|16
|15
|1
|23
|7.NİĞDE BELEDİYESPOR
|15
|5
|6
|4
|20
|17
|3
|21
|8.KİLİS 1984
|15
|5
|4
|6
|13
|20
|-7
|19
|9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SK
|15
|3
|9
|3
|19
|19
|0
|18
|10.DİYARBEKİRSPOR
|15
|4
|6
|5
|17
|22
|-5
|18
|11.CİNEGOLD AĞRI 1970 SPOR
|15
|3
|7
|5
|12
|13
|-1
|16
|12.KIRIKKALE FK
|15
|4
|4
|7
|20
|24
|-4
|16
|13.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|15
|3
|6
|6
|18
|21
|-3
|15
|14.HACETTEPE TÜRK METAL 1963 SPOR
|15
|2
|8
|5
|16
|17
|-1
|14
|15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR
|15
|2
|6
|7
|16
|29
|-13
|12
|16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|15
|2
|6
|7
|11
|26
|-15
|12
3. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEBAT GENÇLİKSPOR
|15
|11
|4
|0
|33
|13
|20
|37
|2.52 ORDUSPOR FK
|15
|10
|2
|3
|40
|17
|23
|32
|3.FATSA BELEDİYESPOR
|15
|10
|2
|3
|21
|13
|8
|32
|4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|15
|9
|3
|3
|36
|15
|21
|30
|5.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR
|15
|6
|7
|2
|25
|15
|10
|25
|6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
|15
|6
|5
|4
|24
|12
|12
|23
|7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|15
|6
|5
|4
|20
|17
|3
|23
|8.ORDUSPOR 1967
|15
|5
|5
|5
|19
|24
|-5
|20
|9.1926 BULANCAKSPOR
|15
|5
|3
|7
|18
|30
|-12
|18
|10.TOKAT BELEDİYESPOR
|15
|5
|2
|8
|14
|20
|-6
|17
|11.PAZARSPOR
|15
|4
|4
|7
|14
|24
|-10
|16
|12.AMASYASPOR
|15
|4
|3
|8
|13
|21
|-8
|15
|13.ARTVİN HOPASPOR
|15
|3
|3
|9
|14
|24
|-10
|12
|14.GİRESUNSPOR
|15
|3
|2
|10
|14
|27
|-13
|11
|15.ÇAYELİSPOR
|15
|1
|7
|7
|11
|25
|-14
|10
|16.KARABÜK İDMANYURDU
|15
|2
|3
|10
|14
|33
|-19
|9
4. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜTAHYASPOR
|15
|12
|2
|1
|36
|9
|27
|38
|2.KARŞIYAKA
|15
|11
|3
|1
|23
|10
|13
|36
|3.ESKİŞEHİRSPOR
|15
|9
|3
|3
|23
|13
|10
|30
|4.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|15
|8
|4
|3
|29
|13
|16
|28
|5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|15
|8
|4
|3
|23
|14
|9
|28
|6.OKTAŞ UŞAKSPOR
|15
|9
|1
|5
|21
|17
|4
|28
|7.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR
|15
|8
|2
|5
|20
|18
|2
|26
|8.TİRE 2021 FK
|15
|8
|1
|6
|27
|14
|13
|25
|9.SÖKE 1970 SK
|15
|6
|3
|6
|20
|18
|2
|21
|10.ALTAY
|15
|5
|3
|7
|15
|18
|-3
|18
|11.ALANYA 1221 FUTBOL SK
|15
|4
|3
|8
|12
|22
|-10
|15
|12.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR
|15
|3
|3
|9
|13
|23
|-10
|12
|13.AFYONSPOR
|15
|2
|4
|9
|15
|34
|-19
|10
|14.İZMİR ÇORUHLU FK
|15
|2
|3
|10
|12
|29
|-17
|9
|15.BORNOVA 1877
|15
|1
|5
|9
|15
|30
|-15
|8
|16.NAZİLLİSPOR
|15
|0
|4
|11
|5
|27
|-22
|4