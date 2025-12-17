Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Nesine 3. Lig'de tamamlanan 14. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.

Ligde tamamlanan 14. haftanın ardından 1. Grup'ta Karalar İnşaat Etimesgut, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Kütahyaspor liderliğini sürdürdü.

Biten 14. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT149321641230
2.BURSA YILDIRIMSPOR148421812628
3.ÇORLU SPOR 19471474323111225
4.İNEGÖL KAFKASSPOR1474324131125
5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR147432013725
6.GALATASPOR147342013724
7.YALOVA FK 77146352216621
8.BEYKOZ İSHAKLISPOR145542020020
9.BULVARSPOR146261921-220
10.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA144641615118
11.SİLİVRİSPOR144461820-216
12.İNKILAP FUTBOL143651118-715
13.POLATLI 1926144281018-814
14.BURSA NİLÜFER14248919-1010
15.KESTEL ÇİLEKSPOR1431101123-1210
16.EDİRNESPOR1421111031-217

2. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR1411213192235
2.ERCİYES 38145721711622
3.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR146441514122
4.MDGRUP OSMANİYESPOR146352113821
5.SİLİFKE BELEDİYESPOR14482139420
6.NİĞDE BELEDİYESPOR145542017320
7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR145541515020
8.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL143921817118
9.DİYARBEKİRSPOR144641516-118
10.KIRIKKALE FK144462021-116
11.KİLİS 1984144461220-816
12.CİNEGOLD AĞRI 1970143651213-115
13.MALATYA YEŞİLYURTSPOR143651820-215
14.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963142841616014
15.SUVERMEZ KAPADOKYA142571126-1511
16.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR141671027-179

3. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR14113032122036
2.52 ORDUSPOR FK14101339162331
3.FATSA BELEDİYESPOR1410132113831
4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR1492335142129
5.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR1467125141125
6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR1464423111222
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR146442017322
8.ORDUSPOR 1967144551824-617
9.1926 BULANCAKSPOR145271729-1217
10.TOKAT BELEDİYESPOR145181420-616
11.PAZARSPOR144461322-916
12.AMASYASPOR FK143381120-912
13.ARTVİN HOPASPOR143291323-1011
14.ÇAYELİSPOR141671125-149
15.KARABÜK İDMANYURDU142391431-179
16.GİRESUNSPOR1422101227-158

4. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR1411213382535
2.KARŞIYAKA1410312191233
3.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR1483328121627
4.ESKİŞEHİRSPOR148332213927
5.TİRE 20211481526121425
6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR147432113825
7.OKTAŞ UŞAKSPOR148151917225
8.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR147251717023
9.SÖKE 1970146351915421
10.ALTAY144371418-415
11.ALANYA 1221144371221-915
12.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR143381220-812
13.AFYONSPOR142481533-1810
14.İZMİR ÇORUHLU FK142391127-169
15.BORNOVA 1877141491429-157
16.NAZİLLİSPOR140410525-204

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
