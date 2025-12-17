Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
Nesine 3. Lig'de tamamlanan 14. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.
Ligde tamamlanan 14. haftanın ardından 1. Grup'ta Karalar İnşaat Etimesgut, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Kütahyaspor liderliğini sürdürdü.
Biten 14. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT
|14
|9
|3
|2
|16
|4
|12
|30
|2.BURSA YILDIRIMSPOR
|14
|8
|4
|2
|18
|12
|6
|28
|3.ÇORLU SPOR 1947
|14
|7
|4
|3
|23
|11
|12
|25
|4.İNEGÖL KAFKASSPOR
|14
|7
|4
|3
|24
|13
|11
|25
|5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|14
|7
|4
|3
|20
|13
|7
|25
|6.GALATASPOR
|14
|7
|3
|4
|20
|13
|7
|24
|7.YALOVA FK 77
|14
|6
|3
|5
|22
|16
|6
|21
|8.BEYKOZ İSHAKLISPOR
|14
|5
|5
|4
|20
|20
|0
|20
|9.BULVARSPOR
|14
|6
|2
|6
|19
|21
|-2
|20
|10.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA
|14
|4
|6
|4
|16
|15
|1
|18
|11.SİLİVRİSPOR
|14
|4
|4
|6
|18
|20
|-2
|16
|12.İNKILAP FUTBOL
|14
|3
|6
|5
|11
|18
|-7
|15
|13.POLATLI 1926
|14
|4
|2
|8
|10
|18
|-8
|14
|14.BURSA NİLÜFER
|14
|2
|4
|8
|9
|19
|-10
|10
|15.KESTEL ÇİLEKSPOR
|14
|3
|1
|10
|11
|23
|-12
|10
|16.EDİRNESPOR
|14
|2
|1
|11
|10
|31
|-21
|7
2. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|14
|11
|2
|1
|31
|9
|22
|35
|2.ERCİYES 38
|14
|5
|7
|2
|17
|11
|6
|22
|3.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|14
|6
|4
|4
|15
|14
|1
|22
|4.MDGRUP OSMANİYESPOR
|14
|6
|3
|5
|21
|13
|8
|21
|5.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|14
|4
|8
|2
|13
|9
|4
|20
|6.NİĞDE BELEDİYESPOR
|14
|5
|5
|4
|20
|17
|3
|20
|7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|14
|5
|5
|4
|15
|15
|0
|20
|8.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|14
|3
|9
|2
|18
|17
|1
|18
|9.DİYARBEKİRSPOR
|14
|4
|6
|4
|15
|16
|-1
|18
|10.KIRIKKALE FK
|14
|4
|4
|6
|20
|21
|-1
|16
|11.KİLİS 1984
|14
|4
|4
|6
|12
|20
|-8
|16
|12.CİNEGOLD AĞRI 1970
|14
|3
|6
|5
|12
|13
|-1
|15
|13.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|14
|3
|6
|5
|18
|20
|-2
|15
|14.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963
|14
|2
|8
|4
|16
|16
|0
|14
|15.SUVERMEZ KAPADOKYA
|14
|2
|5
|7
|11
|26
|-15
|11
|16.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR
|14
|1
|6
|7
|10
|27
|-17
|9
3. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEBAT GENÇLİKSPOR
|14
|11
|3
|0
|32
|12
|20
|36
|2.52 ORDUSPOR FK
|14
|10
|1
|3
|39
|16
|23
|31
|3.FATSA BELEDİYESPOR
|14
|10
|1
|3
|21
|13
|8
|31
|4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|29
|5.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|14
|6
|7
|1
|25
|14
|11
|25
|6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
|14
|6
|4
|4
|23
|11
|12
|22
|7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|14
|6
|4
|4
|20
|17
|3
|22
|8.ORDUSPOR 1967
|14
|4
|5
|5
|18
|24
|-6
|17
|9.1926 BULANCAKSPOR
|14
|5
|2
|7
|17
|29
|-12
|17
|10.TOKAT BELEDİYESPOR
|14
|5
|1
|8
|14
|20
|-6
|16
|11.PAZARSPOR
|14
|4
|4
|6
|13
|22
|-9
|16
|12.AMASYASPOR FK
|14
|3
|3
|8
|11
|20
|-9
|12
|13.ARTVİN HOPASPOR
|14
|3
|2
|9
|13
|23
|-10
|11
|14.ÇAYELİSPOR
|14
|1
|6
|7
|11
|25
|-14
|9
|15.KARABÜK İDMANYURDU
|14
|2
|3
|9
|14
|31
|-17
|9
|16.GİRESUNSPOR
|14
|2
|2
|10
|12
|27
|-15
|8
4. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜTAHYASPOR
|14
|11
|2
|1
|33
|8
|25
|35
|2.KARŞIYAKA
|14
|10
|3
|1
|21
|9
|12
|33
|3.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|14
|8
|3
|3
|28
|12
|16
|27
|4.ESKİŞEHİRSPOR
|14
|8
|3
|3
|22
|13
|9
|27
|5.TİRE 2021
|14
|8
|1
|5
|26
|12
|14
|25
|6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|14
|7
|4
|3
|21
|13
|8
|25
|7.OKTAŞ UŞAKSPOR
|14
|8
|1
|5
|19
|17
|2
|25
|8.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR
|14
|7
|2
|5
|17
|17
|0
|23
|9.SÖKE 1970
|14
|6
|3
|5
|19
|15
|4
|21
|10.ALTAY
|14
|4
|3
|7
|14
|18
|-4
|15
|11.ALANYA 1221
|14
|4
|3
|7
|12
|21
|-9
|15
|12.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR
|14
|3
|3
|8
|12
|20
|-8
|12
|13.AFYONSPOR
|14
|2
|4
|8
|15
|33
|-18
|10
|14.İZMİR ÇORUHLU FK
|14
|2
|3
|9
|11
|27
|-16
|9
|15.BORNOVA 1877
|14
|1
|4
|9
|14
|29
|-15
|7
|16.NAZİLLİSPOR
|14
|0
|4
|10
|5
|25
|-20
|4
