Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'de 5. hafta mücadelesi tamamlandı.

Nesine 3. Lig'de 5. hafta mücadelesi tamamlandı.

1. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor'u 1-0 mağlup eden Bursa Yıldırımspor, Galataspor'un sahasında Silivrispor'la berabere kalmasıyla liderliğe yükseldi.

2. Grup'ta Niğde Belediyespor ve 3. Grup'ta 52 Orduspor lider girdikleri haftayı galibiyetle kapatarak zirvedeki yerlerini korudu.

4. Grup'ta zirvede yer alan Oktaş Uşakspor, Eskişehirspor ile deplasmanda berabere kalmasına karşın averaj farkıyla liderlik koltuğunda kaldı.

Ligde 5. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.BURSA YILDIRIMSPOR

5

3

2

0

8

4

4

11

2.GALATASPOR

5

3

1

1

10

4

6

10

3.BEYKOZ İSHAKLISPOR

5

3

1

1

12

7

5

10

4.ETİMESGUTSPOR

5

3

1

1

6

2

4

10

5.YALOVA FK 77 SPOR

5

3

1

1

9

6

3

10

6.ÇORLUSPOR 1947

5

3

1

1

4

4

0

10

7.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR

5

2

2

1

6

4

2

8

8.İNEGÖL KAFKASSPOR

5

2

2

1

6

6

0

8

9.BULVARSPOR

5

2

1

2

6

7

-1

7

10.BURSA NİLÜFERSPOR

5

2

0

3

5

7

-2

6

11.KESTEL ÇİLEKSPOR

5

2

0

3

5

8

-3

6

12.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR

5

1

2

2

4

4

0

5

13.SİLİVRİSPOR

5

1

1

3

5

6

-1

4

14.İNKILAP FUTBOL SK

5

1

1

3

4

7

-3

4

15.POLATLI 1926 SPOR

5

1

0

4

1

5

-4

3

16.EDİRNESPOR

5

0

0

5

4

14

-10

0

2. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.NİĞDE BELEDİYESPOR

5

4

1

0

10

2

8

13

2.12 BİNGÖLSPOR

5

4

0

1

13

6

7

12

3.ERCİYES 38 FUTBOL SK

5

2

2

1

6

4

2

8

4.KİLİS 1984

5

2

2

1

3

4

-1

8

5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR

5

2

1

2

4

6

-2

7

6.KIRIKKALE FK

5

1

3

1

10

8

2

6

7.SİLİFKE BELEDİYESPOR

5

1

3

1

6

5

1

6

8.MALATYA YEŞİLYURTSPOR

5

1

3

1

8

8

0

6

9.DİYARBEKİRSPOR

5

1

3

1

3

5

-2

6

10.MDGRUP OSMANİYESPOR

5

1

2

2

5

5

0

5

11.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SK

5

0

5

0

3

3

0

5

12.AĞRI 1970 SPOR

5

1

2

2

4

5

-1

5

13.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR

5

1

2

2

5

7

-2

5

14.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR

5

1

2

2

1

5

-4

5

15.HACETTEPE TÜRK METAL 1963 SPOR

5

0

3

2

4

6

-2

3

16.KAHRAMANMARAŞSPOR

5

0

2

3

3

9

-6

2

3. Grup

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.52 ORDUSPOR FK

5

4

1

0

16

5

11

13

2.SEBAT GENÇLİKSPOR

5

4

1

0

12

4

8

13

3.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

5

3

2

0

10

3

7

11

4.TOKAT BELEDİYESPOR

5

3

1

1

8

4

4

10

5.1926 BULANCAKSPOR

5

3

1

1

7

5

2

10

6.FATSA BELEDİYESPOR

5

3

1

1

7

6

1

10

7.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR

5

2

1

2

10

4

6

7

8.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR

5

1

4

0

5

4

1

7

9.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR

5

0

4

1

2

3

-1

4

10.GİRESUNSPOR

5

1

1

3

7

9

-2

4

11.AMASYASPOR

5

1

1

3

3

9

-6

4

12.ÇAYELİSPOR

5

1

1

3

4

12

-8

4

13.ORDUSPOR 1967

5

0

3

2

4

7

-3

3

14.PAZARSPOR

5

0

3

2

3

6

-3

3

15.ARTVİN HOPASPOR

5

0

2

3

4

8

-4

2

16.KARABÜK İDMANYURDU

5

0

1

4

5

18

-13

1

- 4. Grup

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.OKTAŞ UŞAKSPOR

5

4

1

0

10

1

9

13

2.KARŞIYAKA

5

4

1

0

8

4

4

13

3.KÜTAHYASPOR

5

3

1

1

11

6

5

10

4.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR

5

3

1

1

8

5

3

10

5.ESKİŞEHİRSPOR

5

3

1

1

8

5

3

10

6.TİRE 2021 FK

5

3

0

2

11

6

5

9

7.SÖKE 1970 SPOR

5

2

3

0

6

2

4

9

8.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR

5

1

4

0

9

7

2

7

9.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR

5

1

2

2

9

7

2

5

10.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR

5

1

2

2

6

7

-1

5

11.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR

5

1

2

2

4

7

-3

5

12.İZMİR ÇORUHLU FK

5

1

1

3

5

12

-7

4

13.ALTAY

5

0

2

3

4

8

-4

2

14.ALANYA 1221 FUTBOL SK

5

0

2

3

2

8

-6

2

15.NAZİLLİSPOR

5

0

2

3

2

8

-6

2

16.AFYONSPOR

5

0

1

4

4

14

-10

1

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Singo'nun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Galatasaraylıları kahreden haber! 1 ay boyunca forma giyemeyecek
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.