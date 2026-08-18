Samsunspor'da transfer ve kadro değerlendirmesi

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, taraftarların transfer beklentisi ve eleştirilerini normal karşıladıklarını söyledi.

Samsunspor'da Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımın son durumunu değerlendirdi. Taraftarların eleştirilerini normal karşıladıklarının altını çizen Çapa, "Haklı olarak taraftarımızın transferlerin geç kaldığıyla ilgili temkinleri var, eleştiriler de var. Bu gayet normal ve anlaşılabilir bir şey. Çok basit bir örnek verecek olursam mayısta Gabriele Guarino için 8 milyon Euro istenmişti. Haziranda rakam 5 milyona düştü. Sonra daha düşük bir rakama aldık. Burada bu pazarlık kolay olan bir şey değil. İstenilen parayı hemen verirseniz hemen getirebilirsiniz. Ama bu işin tabii ki pazarlık kısmı var, ekonomik kısmı var. Bunu da yönetmemiz gerekiyor. Yani şu anda bazı oyunculardan performansından dolayı değil, daha çok maliyetinden dolayı da ayrılmamız gerekiyordu bu sezon. Yani bunu da gerçekleştirdik. Çünkü bunun şöyle bir dezavantajı var bize. Getireceğiniz oyuncular kulüpteki maliyetleri veya maaşları bildiğinde o maaş üzerinden pazarlık yapıyor. Veyahut da sözleşmeyi uzatmak istediğimiz oyuncular bu sefer onları örnek göstererek o maaş beklentisi içerisine giriyor. Bu da açıkçası bizi çok fazlasıyla zor durumda bırakıyor. Yani bunu da dengelemek gerekiyor. Taraftarımız tabii ki transfer istemekle, beklemekle haklı. Ama bu sadece istemekle veya beklemekle olmuyor" dedi.

"Ligde ilk iki ya da üçe oynayacaksak kadro yetersiz"

Kadro yeterliliğinin belirlenen hedefe göre değişiklik gösterebileceğini belirten Fuat Çapa, "Kadro yeterliliği için hedefimiz ne, ona göre bakmak lazım. Eğer ilk iki, ilk üçe oynayacaksak tabii ki yetersiziz. Öyle olması için de şu anda Türkiye'ye gelen oyuncuları hepiniz biliyorsunuz. Maliyetlerini biliyorsunuz. Onları ödemeniz gerekiyor. Eğer böyle bir hedef kovalıyorsanız ki böyle bir şey şu anda bırak Samsunspor'u, hiçbir Anadolu kulübünün kaldırabileceği bir yük değil. O açıdan bizim daha gerçekçi olmamız gerekiyor. 3 yıl önce bugün Holse, ondan sonra Rick van Drongelen, Satka için de aynı şeyleri söyledik. Yani bunlar nereden geldi, nasıl oldu derdik. Yeni oyunculara zaman verdiğimizde bunlar da en az onlar kadar Samsunspor'da başarılı olacaklar. Ondan en ufak bir şüphemiz yok. Yaş ortalamasına baktığımız zaman yaş ortalamasını bir hayli düşürdük. Bu sezon ilk 5 içerisinde ligi tamamlamış olursak bizim adımıza gerçekten çok onurlu bir sezon olmuş olacak. Ama gelecek sezon bu kadro daha büyük hedefler gerçekleştirmek zorunda. Sonuçta her sene kadro yapılanmasıyla belli hedef kovalama şansımız yok. Bunu net bir şekilde geçmişte de çok sayıda kulüpte de gördük. Çok transfer yapmak her zaman iyi takım olduğunu da göstermiyor. Bunu da çok fazlasıyla ülkemizde görüyoruz. O açıdan biraz daha kulübümüzün stratejik imkanları doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Sakat ve eksiklerin durumunu da değerlendiren Çapa, "Yunus Emre'nin sakatlığı Kasımpaşa maçında sıçrayıp yere düştükten sonra ayaklarının dönmesi sonucu oldu. Elayis Tavşan'ın ayak parmağı hazırlık maçında kırıldı. Bunlar, öngörülemeyen şeyler. Tanguy Coulibaly fıtık ameliyatı olurken daha değişik bir operasyon daha gerektirdi. Çünkü operasyona girdiğinde onu da görmüş olduk. O da gerçekleşti. Normalde 4 haftada erken şimdi 6 haftaya sarkmış oldu. Önümüzdeki hafta performans ekibiyle çalışmaya başlayacak. Afonso Sousa ise tedbir amaçlı MR'a gönderildi. Çok uzun bir sakatlık olmaması bizi sevindirdi" şeklinde konuştu.

"Görüştüğümüz forvet oyuncuları var"

Ndiaye'nin yerine forvet baktıklarını ancak yabancı sınırı dolayısıyla kimse ayrılmadan bir futbolcu alamayacaklarına vurgu yapan Futbol Direktörü Çapa, şunları söyledi:

"Marius Mouandilmadji'ye alternatif olarak mutlaka biz de bakıyoruz. Gelen oyuncuda doğru profili seçmek gerekiyor. Yaşı, gerektiğinde çift forvet oynama özelliği gibi özelliklere bakıyoruz. Birbirini tamamlayan, gerektiği zaman tek oynayabilen profile bakıyoruz. Bunların hepsini belirlememiz gerekiyor. Cherif Ndiaye'nin gitmesi bize orada bir yer açmış oldu. Ama forvet bulmak çok kolay değil açıkçası. Şu anda görüşmüş olduğumuz ve temas halinde olduğumuz birkaç tane forvet var. Şu anda 14 tane yabancımız var. Birilerinin gitmesi gerekiyor, olabilmesi için."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı