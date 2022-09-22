- Frutti Extra Cup'a muhteşem açılış

BURSA - Bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup'ın açılış maçlarının ardından kokteyl düzenlendi. Kokteyl, basketbolcu ve iş insanlarını buluşturdu.

Bu sene ikincisi gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek olan Frutti Extra Cup'ın dün gün içinde tamamlanan maçlarının ardından gece açılış kokteyli düzenlendi. Kokteyle basketbolcular, iş adamları ve özel davetliler katıldı. Davette ilk konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer oldu. Özer, Nilüfer Belediyesi'nin spora, sanata, kültüre verdiği değerden söz edilerek, desteklerin devam edeceğinin altını çizdi. Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin de takımda ve turnuvada emeği geçenlere tek tek teşekkür etti.

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, "En sevdiğimiz markamızı en sevdiğimiz takımımızla birleştirdik. Bu birliktelik üç yıldır devam ediyor. Pandemi süreci bitti ve bundan sonra önümüz açık. Bir tane sloganımız var. Hiçbir sanayicimizden reklam vermesini istemiyoruz. İş sahiplerinden tek istediğimiz çalışanlarına ve ailelerine 'kurumsal dönüşümlü' kombine biletlerini almalarıdır. Ama burada sayı önemli değil. Çok büyük bir şirket 500 tane de alabilir. Önemli olan, çalışan sayısına göre makul oranda yüzde 5 ile 10 arasında bu kurumsal biletleri almak ve çalışanlarına kullandırmaktır. 6 bin 750 koltuk kapasitemiz var. 4 bin kurumsal ve bireysel kombine hedefimiz var. Geçen hafta açıldık, 700 tanesi satıldı. Daha 3 bin 300 kombinemiz var. Bütün Bursa burada. Bu güne kadar yaptıklarınız için teşekkür eder, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Sadece çalışanlarınız ve aileleri ile yanımızda olmanızı istiyoruz. Turnuvaya katılan tüm takımlara da ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.