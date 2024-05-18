Fransa, Bulgaristan'ı 3-1 Yendi
Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa, Bulgaristan'ı 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Fransa, daha önceki maçlarda Almanya ve Polonya'ya yenilmişti.
Salon: Antalya
Hakemler: Erdal Akıncı (Türkiye) Ziling Wang (Çin)
Fransa : Rotar, Olinga Andela, Gicquel, Stojiljkovic, Sylves, Schalk (Elouga, Bernard, Respaut, Giardino, Ndiaye, Fanguedou, Diouf, Bah)
Bulgaristan : Yordanova, Saykova, Barakova, Dudova, Paskova, Krivoshiyska, (Stoyanova, Becheva, Rachkovska, Pashkuleva, Guncheva, Todorova, Rachkovska, Nikolova )
Setler: 19-25, 25-21, 25-11, 29-27
Süre: 106 dakika (25, 26, 20, 35 )
Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa, Bulgaristan'ı 3-1 yendi.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde Fransa ile Bulgaristan karşılaştı.
Müsabakadan 3-1 üstünlükle ayrılan Fransa, Milletler Ligi'nde 15 Mayıs'taki ilk maçında Almanya'ya 3-0, dün oynadığı ikinci karşılaşmasında Polonya'ya 3-0 yenilmişti.
Fransa, yarın Türkiye ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 14 Mayıs'ta Hollanda'ya, ikinci karşılaşmasında Japonya'ya, dün de İtalya'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olan Bulgaristan ise ilk hafta mücadelelerini tamamladı.