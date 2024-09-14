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Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı

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Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Santa Clara'yı konuk etti. Bu maçta Portekiz ekibiyle ilk maçına çıkan Kerem, 27. dakikada Orkun'un pasıyla fileleri havalandırarak yeni takımındaki ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. hafta maçında Santa Clara'yı konuk etti. Portekiz ekibiyle ilk maçına çıkan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, formayı giyeli yarım saat olmadan siftah yaptı.

İLK MAÇINA 11'DE ÇIKTI

Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Santa Clara ile sahasında karşı karşıya geldi. Portekiz ekibinin Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve yeni takımında ilk kez forma giydi. Benfica'daki diğer bir milli futbolcumuz Orkun Kökçü de ilk 11'de başladı.

ORKUN'UN ASİSTİYLE GOLÜNÜ ATTI

Santa Clara, maçın ilk dakikasında Vinicius Lopes da Silva'nın golüyle öne geçti. Bu dakikadan sonra gol için baskı kuran Benfica, 27. dakikada durumu 1-1 yaptı. Ev sahibi takımın golümilli futbolcularımızın iş birliği ile geldi. Orkun Kökçü'nün ceza sahasına gönderdiği topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ve Benfica durumu 1--1 yaptı. Kerem, bu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

İşte o gol;

Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attıGÖRÜNTÜ: S SPORT

Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attıGÖRÜNTÜ: S SPORT

Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attıGÖRÜNTÜ: S SPORT

Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attıGÖRÜNTÜ: S SPORT

Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attıGÖRÜNTÜ: S SPORT

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü Orkun Kökçü Portekiz Benfica Benfica Futbol Spor

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Yorumlar (3)

murtaza candurak:

fransızlar üzülmüştüe

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man over:

12 milyon euroya bunu satıp gelen para ile 6 aylığına osimhen kiraladılar :) Bunlar kendi şirketlerini böyle yönetseler 1 yılda batarlar.

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