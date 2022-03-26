"Florya'dan taşınıyoruz" diyen Burak Elmas'a tepki yağıyor: İbra etmeyin

Galatasaray'daki Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Burak Elmas önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Elmas'ın, "Borçlarımız Florya sayesinde 3 yıl içinde bitecek" sözleri taraftarın tepkisini çekti.

"FLORYA İLE TÜM BORÇLARI KAPATACAĞIZ"

Galatasaray'ın başkanı, "Geçen hafta Emlak Konut ile Florya arazisinin tamamını alabilmemiz için el sıkıştık. Bankalarla da anlaştık. Kemerburgaz'a taşınıp, Florya'dan gelecek gelirle tüm banka borçlarımızı kapatmayı ümit ediyoruz. Mutluluk verici bir gelişme oldu bu. Florya'da yapacağımız proje ile banka borçlarımızı 3 yıl içinde sıfırlayacağız" açıklamasını yaptı.

TARAFTAR TEPKİLİ

Galatasaray camiasındaki ağır toplar Burak Elmas'ı ibra edeceği yönündeki açıklamalarına taraftarlar karşı çıktı. Pek çok taraftar, Elmas döneminde Florya'nın 'elden çıkarılması'nın büyük bir hata olacağını ifade etti.

İşte sosyal medyadaki tepkiler:

Galatasaraylı duayen gazeteci Rodop da tepi gösterdi