"Florya'dan taşınıyoruz" diyen Burak Elmas'a tepki yağıyor: İbra etmeyin
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Başkan Burak Elmas, Mali Genel Kurulu'nda Florya arazisi projesiyle 3 yıl içinde borçların biteceğini açıkladı. Burak Elmas, kısa süre içinde Florya'dan Kemerburgaz'a taşınabileceklerini ifade etti. Burak Elmas'ın bu açıklamalarına taraftarlardan sert karşılık geldi. Sosyal medyayı sallayan, "Burak Elmas ibra edilmemeli" etiketi altında ağır yorumlar yazıldı.
Galatasaray'daki Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Burak Elmas önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Elmas'ın, "Borçlarımız Florya sayesinde 3 yıl içinde bitecek" sözleri taraftarın tepkisini çekti.
"FLORYA İLE TÜM BORÇLARI KAPATACAĞIZ"
Galatasaray'ın başkanı, "Geçen hafta Emlak Konut ile Florya arazisinin tamamını alabilmemiz için el sıkıştık. Bankalarla da anlaştık. Kemerburgaz'a taşınıp, Florya'dan gelecek gelirle tüm banka borçlarımızı kapatmayı ümit ediyoruz. Mutluluk verici bir gelişme oldu bu. Florya'da yapacağımız proje ile banka borçlarımızı 3 yıl içinde sıfırlayacağız" açıklamasını yaptı.
TARAFTAR TEPKİLİ
Galatasaray camiasındaki ağır toplar Burak Elmas'ı ibra edeceği yönündeki açıklamalarına taraftarlar karşı çıktı. Pek çok taraftar, Elmas döneminde Florya'nın 'elden çıkarılması'nın büyük bir hata olacağını ifade etti.
İşte sosyal medyadaki tepkiler:
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022