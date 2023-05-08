Floor Curling'de Alaplı başarısı

Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Floor Curling Grup müsabakalarında Alaplı'yı temsil eden karma floor curling takımları Türkiye Şampiyonası biletini kaptı.

Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Floor Curling Grup müsabakalarında Alaplı'yı temsil eden karma floor curling takımları Türkiye Şampiyonası biletini kaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Yıldızlar Grup Floor Curling Grup müsabakalarında Alaplı'yı Çatak Ortaokulu temsil etti. 4 gün süren müsabakalar sonunda yıldız karma takımı Çatak Ortaokulu 15 ilin arasında üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda yıldız karma takımı dereceye giren Alaplı Çatak Ortaokulu, floor curlig takımları 16 okulun Ankara'da düzenlenecek Türkiye birinciliği yarışmalarına katılmaya hak kazandı. - ZONGULDAK