Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda çeyrek finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda üçüncü maçını da kazanarak çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda üçüncü maçını da kazanarak çeyrek finale yükseldi. Milliler, Akdeniz Oyunları'nda karşılaştığı İspanya'yı 22-25, 25-16, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar C Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanarak grubu namağlup tamamladı ve adını son 8'e yazdırmayı başardı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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