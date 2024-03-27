Üye Girişi
Haberler

FIBA Başkanı İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 Yaş Altı Dünya Kupası kura çekimi için İstanbul'a gelen FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve beraberindeki heyet, Basketbol Gelişim Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa'nın da içerisinde bulunduğu kurul, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen merkezde incelemeler yaptı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, görüşmede Basketbol Gelişim Merkezi hakkında FIBA heyetine bilgiler verdi. Federasyon Başkan Vekili Ömer Onan ile FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi ve TBF Asbaşkanı Hüseyin Beşok da ziyarette yer aldı.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Şeyh Saud Ali Al Thani ilk kez böyle bir tesis gördüğünü vurgulayarak, "Türk halkını ve Türkiye Basketbol Federasyonunu bu tesis için tebrik ediyorum. Türkiye'deki basketbolun gelişimi açısından gerçekten bir devrim niteliğinde olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ise 2 yıl sonra tekrar İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"Sevgili dostum Hidayet Türkoğlu ve ekibi ile görüşmekten büyük mutluluk duydum. Bu merkezle ilgili bazı duyumlar almıştım açıkçası. Tesislere gelip inceleme fırsatı bularak kendi gözlerinizle gördüğünüzde gerçekten çok etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Antrenmanlar ve maçlar için salonlarıyla, oteliyle, 3x3 basketbolun da oynanabileceği sahalarıyla, keyifli vakit geçirilebilecek alanlarıyla olağanüstü bir tesis. Bu anlamda Türkiye Basketbol Federasyonunun bu tesislerin yapımıyla birlikte çok önemli bir liderlik sergilediğini düşünüyorum."

Kaynak: AA / Spor

Jorge Garbajosa Basketbol İstanbul Türkiye Ali Al Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mazlum Nurlu kimdir? CHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Mazlum Nurlu Kaç yaşında, nereli? Hikmet Dönmez kimdir? CHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hikmet Dönmez Kaç yaşında, nereli? İbrahim Yıldıran kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Han Belediye Başkan adayı İbrahim Yıldıran kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sivas Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas Merkez adayı Semiha Şahin kimdir? Fatih Taşlı kimdir? CHP Manisa Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Fatih Taşlı Kaç yaşında, nereli? Hasan Aktaş kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Günyüzü Belediye Başkan adayı Hasan Aktaş kaç yaşında, nereli? Adem Uzun kimdir? BBP Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sivas Kangal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas Kangal adayı Nalan Güneş kimdir? Burak Gündüz kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Çifteler Belediye Başkan adayı Burak Gündüz kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sinop Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sinop Merkez adayı Sedef Karakurt kimdir? DEM Parti Rize Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Merkez adayı Nurettin Aydın kimdir? Hüseyin Tosun kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Beylikova Belediye Başkan adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? İlker Yiğit Çetin kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Alpu Belediye Başkan adayı İlker Yiğit Çetin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Pazar adayı Metin Gök kimdir? DEM Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Ardeşen adayı Ahmet Özdakak kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title