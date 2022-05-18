Fethiyespor'da 2'nci Lig'e bir adım kaldı - Haberler

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u evinde 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Fethiyespor'un önünde 3 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmek için artık sadece 90 dakika kaldı.

Of engelini tıklım tıklım dolu Fethiye İlçe Stadı'ndaki taraftarlarının desteğiyle yıldızı Nurettin'in 2, Serhan'ın 1 golüyle aşan lacivert-beyazlı ekip, finalde İçel İdmanyurdu ile eşleşti. Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan İçel, yarı finalde Orduspor 1967'yi 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında evinde 3-0 yenerek finalist oldu. İki takım arasındaki final maçı Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek tarafsız sahada oynanacak. Mücadeleyi kazanan taraf adını 2'nci Lig'e yazdıracak. Fethiyespor, normal sezonda ilk maçta deplasmanda 4-2 yendiği İçel'e evinde 2-1 mağlup olmuştu.2'nci Lig'den 2019 yılında düşen Fethiyespor, geçen sezon uzun süre lider götürdüğü ligde Play-Off'a kalıp yarı finalde elendi. Muğla temsilcisi, bu sezon ilk yarıyı en yakın rakibinin 9 puan önünde lider bitirmesine rağmen ikinci yarıda şampiyonluğu yine kaçırıp Play-Off'a kaldı. Fethiyespor, Play-Off'ta bu kez hata yapmayıp hedefine ulaşmak istiyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor