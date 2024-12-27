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Fenerbahçelileri daha da kızdırdı: Ezeli rakibe gitmek için elinden gelen ne varsa yapıyor

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Fenerbahçe'de yaptığı hataların ardından tepkilerin hedefinde olan ve devre arasında takımdan ayrılması beklenen Samet Akaydin, hem memleketinin takımı hem de sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi olan Trabzonspor'da forma giymek istediği teknik direktör Şenol Güneş ve bordo-mavili yönetime iletti.

Fenerbahçe'de yaptığı hataların ardından taraftarların tepkisini çeken ve istenmeyen adam ilan edilen Samet Akaydin, sarı-lacivertli taraftarları çok kızdıracak bir harekete imza attı.

TRABZONSPOR'A GİTMEK İÇİN ŞENOL GÜNEŞ'E HABER YOLLADI

Fenerbahçe'de sıkıntılı bir dönem geçiren ve devre arasında ayrılma ihtimali bulunan Samet Akaydin, Trabzonspor'a gitmek istiyor. Aslen Trabzonlu olan 30 yaşındaki savunmacının hem Şenol Güneş hem de yönetime bordo-mavili formayı giyme yönündeki arzusunu ilettiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİRSE MASAYA OTURULABİLİR

Samet'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetmesi durumunda Trabzonspor ile masaya oturma ihtimali bulunuyor. Ancak milli stoperin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.

SAMET'İN SEZON PERFORMANSI

Sezon başında forma şansı bulamasa da stoper bölgesinde yaşanan sıkıntıların ardından teknik direktör Jose Mourinho tarafından Becao yerine daha çok tercih edilen isim olan Samet Akaydin, sarı-lacivertli formayı bu sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere 7 maçta giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı. 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Samet'in güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

MOURINHO SAMET İÇİN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samet'in hata yaptığı ve 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Samet'in maçın hemen başında yaptığı hatadan sonra topu ayağına her aldığında güçlü bir tepkinin ortaya çıktığını belirterek "Takım ilk yarıda iyi bir oyun sergiledi. Samet'e gösterilen tepkinin takımı etkilediğini düşünmüyorum. İlk yarıda golü yedikten sonra iyi oynadık. Pozisyonlar ürettik. 1-0 zaten adil bir sonuç değildi, 2-0 ise göğsümüze gelen bıçak darbesi gibi oldu. Ama tepkilerin takımı etkilediğini düşünmüyorum. Bu tepkiler elbette üzücü. Çünkü Samet bizden birisi. Ama ben taraftarların yaptığını eleştirmem çünkü onlar bu kulübün kendisidir. Hatayı da Samet yapmadı, biz yaptık." diye konuşmuştu.

GALİBİYETİ SAMET'E ARMAĞAN ETMİŞTİ

Öte yandan 3-1 kazanılan RAMS Başakşehir maçının ardından da Samet ile ilgili konuşan Mourinho Athletic Bilbao maçında ıslıklanarak oyundan çıkan ve teknik heyet kararıyla kadroda olmayan deneyimli stoper için "Samet'e mesaj vermek isterim. Bugünkü galibiyette en ufak katkımı ona ithaf etmek istiyorum. Ben kırgın bir adam gördüm. Yıl sonuna kadar 1 maçımız kaldı. Elimizde Çağlar, Djiku ve Yusuf olacak. Samet nasıl reaksiyon gösterecek bakacağız. Genç oyuncuları da oynatmak gibi problemim yok. Bu kulüpte bir baskı var. Real Madrid'de olsaydım Yusuf'u oynatırdım. Manchester United'da olsam Yusuf'u oynatırdım; tıpkı Scott McTominay gibi. Oyuncu mental olarak bu baskıyla baş edebilmeye hazır. O yüzden oyuncularıma güveniyorum" demişti.

Fenerbahçelileri daha da kızdırdı: Ezeli rakibe gitmek için elinden gelen ne varsa yapıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCafer Tekinalp:

. Orada Fenerbahçeye daha yararlı olur.

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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Evet çok kızdık:)))))

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