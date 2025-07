Fenerbahçeliler, Arda Güler'in en yakınını yorum bombardımanına tuttu

Son olarak Skriniar ve Semedo'yu İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin büyük ses getirecek bir transfer için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Sarı-lacivertlilerin Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ın peşinde olduğu konuşuluyor. İddialar sonrası Fenerbahçe taraftarı Faslı futbolcunun sosyal medya gönderilerini adeta yorum bombardımanına tuttu.

"COME TO FENERBAHÇE"

Taraftarlar Brahim Diaz'ın gönderilerine "Come to Fenerbahçe" yorumlarında bulundu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler ile de yakın ilişkileri bulunan Diaz, geçen sene şampiyonluk kutlamalarında, "Arda Güler benim küçük kardeşim gibi. Neredeyse her zaman beraberiz. Ailemden biri gibi." ifadelerini kullanmıştı.