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Fenerbahçeli taraftarlardan 3 tribünü birden kaplayan 30 Ağustos koreografisi

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Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramımıza özel 3 tribünü kapsayan bir koreografi yaptı. Koreografide dev Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri ve "Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir" sözü yer aldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Stadı dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı unutmadı.

3 TRİBÜNÜ KAPSAYAN KOREOGRAFİ

Fenerbahçeli taraftarlar, 30 Ağustos Zafer Bayramımıza özel 3 tribünü kapsayan bir koreografi yaptı. Koreografide dev Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri ve "Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir" sözü yer aldı. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi üzerinde "Bir milletin kurtuluş ve varoluş zaferinin 102. yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart taşıdı.

Fenerbahçeli taraftarlardan 3 tribünü birden kapsayan 30 Ağustos koreografisi

İşte o koreografiden kareler;

Fenerbahçeli taraftarlardan 3 tribünü birden kapsayan 30 Ağustos koreografisi

Fenerbahçeli taraftarlardan 3 tribünü birden kapsayan 30 Ağustos koreografisi

Fenerbahçeli taraftarlardan 3 tribünü birden kapsayan 30 Ağustos koreografisi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Özcan Özcan:

ATATÜRK BUNDAN 3 BİN SENE SONRA DAHİ HATIRLANACAK SEVİLECEK. BU GÜN PADİŞAHIM DİYENLER İSE ÖLDÜKTEN 5 SENE SONRA TARİHTE DİP NOT OLARAK BİLE KALAMAAYCAK.

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Barış O. B.:

2 maç ceza gelir şimdi

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