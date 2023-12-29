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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali iptal oldu. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle bu karar alındı. İki takım da yurda dönüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı. Maç iptal edildi iki takım da Türkiye'ye dönüyor.

GALATASARAY OTELE GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor

YETKİLİLER İZİN VERMEDİ

Suudi Arabistan yetkilileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini siyasi mesaj içerebileceği için kullanılmasına izin vermedi.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor

YILDIZ FUTBOLCULARDAN ART ARDA PAYLAŞIMLAR GELDİ

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk ile ilgili paylaşımlar geldi. İrfan Can Kahveci, Atatürk'ün siluetinin yer aldığı bir tişörtle fotoğrafını paylaştı ve "." koydu. Mert Hakan Yandaş ise, Fenerbahçe taraftarının Atatürk için yaptığı koreografileri paylaştı.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor

SİYASİ İSİMLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Süper Kupa finali öncesi patlak veren pankart kriz gündeme bomba gibi düştü. Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk pankartlarına izin vermemesi üzerine oluşan krize karşı siyasiler tek ses oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve birçok siyasi isim Suudi Arabistan'ın skandal kararına tepki gösterdi.

POLİSLER SOYUNMA ODASI ÖNÜNDE BEKLEDİ

Suudi Arabistan hükümeti, takımlarımızın soyunma odasının önüne polis kuvvetlerini yerleştirildiği öğrenilirken, bu önlemin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişört ve posterleriyle soyunma odasından çıkması durumunda müdahale edilebilmesi için alındığı öğrenildi.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SESLERİNE TEPKİ

Stattaki taraftarlar "Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleriyiz." diye bağırdı. Bu esnada stat hoparlöründen müzik sesi yükselince taraftarlar ıslıkla protesto etti.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor

MAÇA ÇIKMADILAR

Tüm bu yaşananların ardından iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı. Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı. İki kulübün geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (36)

Hasan İriş:

Adamlar ordada koydu tavrını helal olsun çocuklar

Yanıtla51378
Slappingnoob:

Bir de surdan bak olaya Niye suudiarabistan? cunku Avrupada kabul edilmedik bu mac icin ornek almanya. neyin Helal olsunu Ataturk tshirtleri neyse problem edebilirler fakat istiklal marsi Futbolda her ulkenin mac oncesi okudugu bir rtuel bunu engellemeleri tam bir sacmalik

8558
İnanç Akçay:

Benim anlamadığım Arabistan'da bizim ne işimiz var biri aydınlatsın

Yanıtla24387
Mücahit Kılıç:

Paraya tapanlar var. Şereflerinden çok ona düşkünler var .

11177
haylaz_7367:

En iyisi bunu sen cimere sor

758
Tolga Babacan:

Yeter artik bu Arab sevdasindan YEteerrrr

Yanıtla46263
Osman Tokgonul:

Her iki takımı da ( Bir FB olarak ) canı gönülden kutluyorum . Hiç bir ülke bize yön veremez, değerlerimizi göz ardı edemez .

Yanıtla27262
zeha gül:

Baştan bunun böyle olacağı düşünülmeliydi...

Yanıtla14202
Hek Tor:

Selam olsun sizlere FB ve GS.... (bu arada BJK'nın da hakkını yemek istemem haaaa)

Yanıtla26158
Karahanci Karahanci:

Büyük EKŞİ hakkatten ekşittin. Bırak gitde türk futbolu kurtulsun.

Yanıtla8170
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