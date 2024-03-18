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Fenerbahçe Trabzonspor'u mağlup ederek İstanbul'a döndü

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek galibiyetle İstanbul'a döndü. Maç sonunda yaşanan olaylar sebebiyle geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, burada büyük bir taraftar topluluğu tarafından karşılandı. Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, taraftara teşekkür ederek Fenerbahçe'nin büyüklüğünü vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, İstanbul'a geldi.

Maç sonunda yaşanan olaylar sebebiyle geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Trabzon'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, burada yaklaşık 2 bin kişilik bir taraftar topluluğu karşıladı.

Havalimanına saatler öncesinden gelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının çıkışıyla oyunculara tezahüratlarla moral verdi.

Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, havalimanında taraflara yaptığı konuşmada, "Gecenin bu saatinde buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarları selamladıktan sonra kendileri için ayrılan otobüsle alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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