Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe ile Alman ekibi Stuttgart karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0 kazandı.

KEREM'İN KAFA VURUŞU KALECİDE

11. dakikada Asensio'nun baskısıyla topu kapan Nene, sağdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı kontrol etti.

FENERBAHÇE KIRMIZI KART BEKLEDİ

Maçın 20. dakikasında Sarı-lacivertliler, bir pozisyonda kırmızı kart bekledi. Stuttgart forması giyen hücum oyuncusu Bilal El Khannouss, Fenerbahçeli futbolcu Edson Alvarez'e sert bir müdahale yaptı ve Edson acılar içinde yerde kaldı. Bilal El Khannouss, yaptığı faulün ardından 22. dakikada sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda VAR incelemesi ve kırmızı kart bekledi. VAR hakemi Jonas Hansen'den kırmızı kart için bir uyarı gelmedi ve hakem Jakob Kehlet, oyunun başlamasını istedi.

NUBEL GOLE İZİN VERMEDİ

21. dakikada Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren En-Nesyri sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü. Dönen topu kapan Kerem Aktürkoğlu, Semedo'yu topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Nübel, gole izin vermedi.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

31. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında Skriniar rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalırken, hakem Jakob Kehlet, Stiller'in faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

KEREM PENALTIDA HATA YAPMADI

34. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcu, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi.

FENERBAHÇE'NİN PENALTISI İPTAL

Fenerbahçe, 60. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Savunma arkasına sarkan Nene, ceza sahası içine girer girmez yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyon başlangıcında En-Neysri'nin ofsayt olduğu tespit edildi ve bu penaltı iptal edildi.

STUTTGART'IN PENALTISI DA İPTAL

66. dakikada ise Stuttgart, penaltı kazandı. Hakem Jakob Kehlet, VAR'dan gelen uyarı sonrası, pozisyonu ekranda izledi ve Edson Fernandez'in rakibine değil, topa müdahale ettiğini belirterek bu penaltıyı da iptal etti.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Avrupa'da 6 puana yükseldi. Stuttgart ise 3 puanda kaldı. Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Ferençvaroş'u ağırlayacak. Stuttgart da kendi evinde Feyenoord'u konuk edecek.