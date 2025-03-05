Fenerbahçe, Rangers'ı konuk edecek: İskoç basını İstanbul deplasmanı için ne dedi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya'nın Rangers takımını konuk edecek.

6 Mart Perşembe akşamı Kadıköy'de oynanacak maç TSİ 20.45'te başlayacak.

Maçı İspanyol hakem Alejandro Hernández yönetecek, yardımcılıklarını ise vatandaşları José Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın VAR hakemi ise Cesar Soto Grado.

Fenerbahçe, İskoçya Premiership'te lider Celtic'in 16 puan gerisinde ikinci bulunan Rangers'a karşı turun favorisi olarak gösteriliyor.

Maçın rövanşı 13 Mart Perşembe Glasgow'daki Ibrox Stadyumu'nda oynanacak.

Sarı lacivertliler, turu geçmeleri durumunda aynı turnuvada üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselme başarısı göstermiş olacaklar.

Bu senaryo gerçekleşirse Fenerbahçe, çeyrek finalde Roma - Atletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İskoç basını ise maç öncesinde yaptığı yayınlarda Rangers'ın işinin hiç de kolay olmadığı yorumunu yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 5 Mart Çarşamba günü yaptığı basın toplantısı İskoç basınında geniş yer buldu.

' Fenerbahçe'ye karşı işleri zor'

Birçok gazete ve haber sitesi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun 2003 yılında Porto'nun başındayken bir diğer İskoç devi Celtic'e karşı elde ettiği Avrupa zaferini hatırlattı.

The Scotsman gazetesinin aktardığına göre Celtic'in o dönem orta sahasında görev almış Neil Lennon, Rangers'ın Fenerbahçe karşısında işinin zor olduğunu söyledi.

Gazete, 2003 UEFA Kupası finalinin ardından ilk kez bir İskoç takımının Mourinho'nun takımına karşı mücadele edeceğini hatırlattı.

Mourinho'yu "bir deha, tüm zamanların en iyilerinden biri" olarak tanımlayan Lennon, "Belki şu anda en iyi döneminde değil ama onu seviyorum" dedi ve şöyle devam etti:

"Sevilla'daki maçta kalbimi kırdı ama Porto'da yaptıklarına, ardından Inter, Chelsea, Real Madrid'deki başarılarına bakınca inanılmaz bir teknik direktör olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda iyi bir insan. Ters bir karakteri var, ki ben bunu seviyorum."

'Mourinho gözümün içine baktı, gördüğüm şey Rangers için kötü haber'

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün basın toplantısını İstanbul'da takip eden Daily Record gazetesi muhabiri Scott McDermott, "Mourinho gözümün içine baktı. Gördüğüm şey, Rangers taraftarları için kötü haber" dedi.

McDermott, "Mourinho'nun gözlerindeki o ışık hâlâ duruyor. Tam 25 yıldır kupalarla dolu bir kariyerin ardından bile, daha fazlasını istiyor" ifadelerini kullandığı yazısına şöyle devam etti:

"Efsanevi Portekizli teknik adam bu açlığını asla kaybetmeyecek gibi görünüyor. Ve bu, Perşembe günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Rangers için kötü bir haber."

İskoç gazetesinin muhabiri Mourinho'nun basın toplantısıyla ilgili gözlerimden şu sözlerle bahsetti:

"Barry Ferguson'u övmesi, Philippe Clement'e laf atması, bir gün Celtic veya Rangers'ı çalıştırabileceğini ima etmesi ya da Largs'taki barlardan bahsetmesi... Mourinho tam anlamıyla sahnedeydi. Ne kadar kibirli görünse de içinde bir tevazu olduğu da hissediliyordu. Ferguson'a duyduğu saygı ve İskoçya'ya olan sevgisi açıktı.

'İstanbul'daki atmosfer oldukça zorlu olacak'

Rangers'ın eski forveti Kris Boyd, Birleşik Krallık'ta yayın yapan Sky Sports'a yaptığı değerlendirmede, mavi beyazlı takımın Fenerbahçe'yi eleme şansı olduğunu söyledi.

Boyd, Rangers'ın bunu başarmak için en iyi performanslarını sergilemeleri gerektiğini ifade etti.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe kadrosunu öven Boyd, "[Dusan] Tadic, [Allan] Saint-Maximin, [Edin] Dzeko, Fred, [Sofyan] Amrabat gibi isimleri düşünün. Rangers'a sorun yaratabilecek üst düzey oyuncular var. Buna Türk oyuncuları da eklediğinizde işler zorlaşıyor" dedi.

"Rangers, Fenerbahçe'yi geçmenin yolunu bulabilir mi?" sorusuna olumlu bir yanıt veren Boyd, "Avrupa'da belki de daha güçlü takımlara karşı oynadılar ve sonuç almayı başardılar" dedi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 3-0'lık son Antalyaspor galibiyetini vurgulayan Boyd, "İstanbul'daki atmosfer oldukça zorlu olacak. Taraftarlar Fenerbahçe'yi sonuna kadar destekleyecek. Ancak Rangers, İstanbul'dan küçük bir yenilgi ya da beraberlikle dönebilirse Ibrox'ta tur için bir şansları olur" diye konuştu.

Rangers'ın İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı oyunu kontrol etmeye çalışamayacağını savunan Boyd, "Kontra ataklarla rakiplerini zor duruma düşürebildiklerini daha önce gösterdiler ve muhtemelen bu taktikle sahaya çıkacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Savunma oyuncusu John Souttar'ın yeniden sahalara dönmesini büyük bir avantaj olarak değerlendiren Boyd şunları söyledi:

"[Dujon] Sterling de antrenmanlara başladı ve [Leon] Balogun da hazır durumda. Muhtemelen Souttar ve Balogun'un savunma hattını oluşturacağını düşünüyorum ki bu, Rangers'ın son dönemdeki savunmasına kıyasla önemli bir gelişme olur."

Fenerbahçe, son yenilgisini 11 Aralık'ta Avrupa Ligi'nde Atletic Bilbao'ya karşı aldı. O zamandan beri oynadığı tüm kulvarlarda 18 maçtır yenilmedi.

Mourinho basın toplantısında "18 maçtır yenilmiyor olmamızın sebebi zorluklara karşı gösterdiğimiz cesaret, tevazu ve ruh. Saha dışında ise herhangi bir sıkıntı ve zorluk yaşamadık" ifadelerini kullandı.

İskoçya'nın iki büyük takımı Rangers ve Celtic'e çok büyük saygı duyduğunu belirten Mourinho, "Çok büyük kulüpler. Taraftarlarına saygı duyuyorum" dedi.

Rangers maçının kendileri için zor olacağını ifade eden Mourinho, "İskoç takımına karşı oynayacak olmaktan dolayı mutluyum" diye konuştu.

İskoç ligini tutkusu nedeniyle öven Portekizli teknik direktör, "Benim için de futbolda tutku her şeydir. Boş stadyumların olduğu, tutkunun olmadığı bir yerde oynamanın hiçbir anlamı yoktur. Celtic ve Rangers büyük takımlar. Taraftar bazı olarak da, tecrübe olarak da, duygu olarak da çok büyük takımlar" dedi.

Mourinho, bir gazetecinin kendisine gelecekte İskoçya'da görev almak isteyip istemeyeceği yönündeki sorusuna şu yanıtı vedi:

"Şu an değil çünkü şu anda bir işim var. İşim beni motive eden ve aynı zamanda sadakat gerektiren bir iş. Gelecekte neden olmasın."

Jose Mourinho'nun bir gün bir İskoç takımını çalıştırıp isteyip istemeyeceğine ilişkin verdiği cevap İskoç basınında geniş yankı buldu.

Hemen hemen her haber sitesi Mourinho'nun bu sözlerini haberleştirdi.

Glasgow'da yayın yapan yerel Glasgow Times gazetesi, "'Neden olmasın?' Mourinho İskoçya'da bir takım çalıştırmaya açık" manşetini attı.