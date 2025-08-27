Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayallerini Kerem Aktürkoğlu bitirdi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayallerini Kerem Aktürkoğlu bitirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti. Benfica'nın golü, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Da Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica, 1-0'lık skorla kazandı.

LIVAKOVIC'TEN MUHTEŞEM KURTARIŞ

3. dakikada Benfica etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Pavlidis, sağdan ceza sahasına giren Barreiro'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Livakovic açıyı kapatarak, net pozisyonda gole izin vermedi.

BENFICA'NIN GOLÜ OFSAYT NEDENİYLE İPTAL

10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında Antonio Silva'nın kafayla indirdiği topu yakın mesafeden Pavlidis tamamlayarak ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrasında hakem Slavko Vincic, pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek golü iptal etti.

BİR GOL İPTALİ DAHA

23. dakikada Benfica'nın Bareiro'nun kafa vuruşuyla bulduğu gol de bu kez faul sebebiyle geçersiz sayıldı. Ev sahibinin geçersiz gol sayısı ikiye yükseldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

35. dakikada Benfica öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Barreiro'da kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu bekletmeden ağlara gönderdi.

İLK TÜRK OYUNCU OLDU

Fenerbahçe ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde (ön elemeler & grup aşaması) yabancı bir ekibin formasıyla bir Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

EN-NESYRI DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe'de 72. dakikada Oğuz Aydın'ın yaptığı ortada En-Nesyri'nin kafa vuruşu direkten döndü. Bu pozisyonun ardından gelişen bir hücumda daha bu kez Talisca'nın kafası üstten dışarıya gitti.

TALISCA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 79. dakikada sarı kart görmesinin ardından 82. dakikada gördüğü Enzo Barrenechea'ya müdahalesi sonrasında ikinci sarı kartla birlikte oyundan atıldı.

FENERBAHÇE VEDA ETTİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve iki maç sonunda toplam skorda 1-0'lık üstünlüğü yakalayan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etti. Temsilcimiz Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

