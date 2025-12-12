Haberler

Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular! Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0 mağlup etmesinin ardından, yapay zeka simülasyonu güncellendi. Simülasyona göre Fenerbahçe'nin lig etabını ilk 8 içerisinde tamamlayarak son 16'ya kalma ihtimali yüzde 13 olarak hesaplandı. Ayrıca, sarı-lacivertli ekibin play-off oynamasına yüzde 100 ihtimal verildi ve lig etabını 13. sırada tamamlayacağı tahmin edildi. Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin Celta Vigo veya PAOK olabileceği belirtildi.

  • Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Brann'ı 4-0 mağlup ederek puanını 11'e yükseltti ve haftayı 12. sırada kapattı.
  • Yapay zekâ simülasyonuna göre Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde ilk 8 içinde kalarak doğrudan son 16'ya çıkma ihtimali yüzde 13 olarak hesaplandı.
  • Yapay zekâ simülasyonunda Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin Celta Vigo veya PAOK olabileceği belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun 6. haftası tamamlanırken, Fenerbahçe Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0 mağlup ederek Avrupa'daki iddiasını sürdürdü. Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerin diğer golü Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 11'e yükseltti ve haftayı 12. sırada kapattı.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular! Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi

YAPAY ZEKADAN YENİ AVRUPA LİGİ TAHMİNİ

6. haftanın ardından Football Meets Data tarafından yapılan yapay zekâ simülasyonunda, Avrupa Ligi'nde kalan maçlara dair yeni olasılıklar paylaşıldı. Simülasyona göre Fenerbahçe'nin lig etabını ilk 8 içerisinde tamamlayarak doğrudan son 16'ya kalma ihtimali yüzde 13 olarak hesaplandı.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular! Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi

Sarı-lacivertli ekibin ilk 24 içinde yer alarak play-off oynamasına ise yüzde 100 ihtimal verildi. Yapay zekâ, Fenerbahçe'nin lig etabını 13. sırada tamamlayacağını öngördü.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular! Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi

MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİPLERİ

Yapılan simülasyonda Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin Celta Vigo veya PAOK olabileceği belirtildi. Bu eşleşmelerin, lig etabının tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular! Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi

KALAN MAÇLAR KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig etabında iki maç daha oynayacak. Sarı-lacivertliler 22 Ocak 2026'da sahasında Aston Villa'yı konuk edecek, 29 Ocak 2026'da ise deplasmanda FCSB ile karşılaşarak lig etabını tamamlayacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular! Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi

ZİRVE TAHMİNLERİ DE AÇIKLANDI

Yapay zekâ simülasyonunda Avrupa Ligi lig etabının ilk üç sırasının Aston Villa, Lyon ve Midtjylland tarafından paylaşılacağı tahmin edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Fenerli topçuların her sezon taraftarına üç kupa hayali kurdurup sezon sonu gelince hiç birini alamama döngüsü bilimsel tez olmalı..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Kedi ya da köpek değil! 'Çocuğum' dediği canlıyı ağlaya ağlaya veterinere götürdü

"Çocuğum" dediği canlıyı ağlaya ağlaya veterinere götürdü
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Defne yaprağı toplamak için ormana giden Zehra Teyze sırra kadem bastı

Defne yaprağı toplamak için ormana giden Zehra Teyze sırra kadem bastı
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Dursun Özbek, TFF'yi Yasin Kol üzerinden vurdu

Dursun Özbek, TFF'yi Yasin Kol üzerinden vurdu
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
title