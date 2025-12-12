Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular! Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun 6. haftası tamamlanırken, Fenerbahçe Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0 mağlup ederek Avrupa'daki iddiasını sürdürdü. Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerin diğer golü Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 11'e yükseltti ve haftayı 12. sırada kapattı.

YAPAY ZEKADAN YENİ AVRUPA LİGİ TAHMİNİ

6. haftanın ardından Football Meets Data tarafından yapılan yapay zekâ simülasyonunda, Avrupa Ligi'nde kalan maçlara dair yeni olasılıklar paylaşıldı. Simülasyona göre Fenerbahçe'nin lig etabını ilk 8 içerisinde tamamlayarak doğrudan son 16'ya kalma ihtimali yüzde 13 olarak hesaplandı.

Sarı-lacivertli ekibin ilk 24 içinde yer alarak play-off oynamasına ise yüzde 100 ihtimal verildi. Yapay zekâ, Fenerbahçe'nin lig etabını 13. sırada tamamlayacağını öngördü.

MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİPLERİ

Yapılan simülasyonda Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin Celta Vigo veya PAOK olabileceği belirtildi. Bu eşleşmelerin, lig etabının tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.

KALAN MAÇLAR KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig etabında iki maç daha oynayacak. Sarı-lacivertliler 22 Ocak 2026'da sahasında Aston Villa'yı konuk edecek, 29 Ocak 2026'da ise deplasmanda FCSB ile karşılaşarak lig etabını tamamlayacak.

ZİRVE TAHMİNLERİ DE AÇIKLANDI

Yapay zekâ simülasyonunda Avrupa Ligi lig etabının ilk üç sırasının Aston Villa, Lyon ve Midtjylland tarafından paylaşılacağı tahmin edildi.