Fenerbahçe'nin forvetteki sürpriz hedefi; Keita BaldeUğur DEMİRKIRDI, İstanbul DHA - Yaptığı 11 transfere rağmen forvete ihtiyaç duyan Fenerbahçe bir çok golcü isim ile temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin forvetteki sürpriz hedefi; Keita Balde

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul DHA - Yaptığı 11 transfere rağmen forvete ihtiyaç duyan Fenerbahçe bir çok golcü isim ile temaslarını sürdürüyor.

Belotti, Plea, Sorloth, Maxi Gomez derken, son 2 gündür Süper Lig'den tanınan Aboubakar ve Batshuai isimleri sarı-lacivertli ekip için gündemde. Yaptığımız araştırmada Fenerbahçe yönetiminin bir başka isimle de temasta olduğu ortaya çıktı. İtalya'dan gelen haberlerde Keita Balde için girişim yapıldı. Ancak her transferde olduğu gibi Senegalli oyuncuyu başka kulüplerin de istemesi işi zorlaştırıyor.

BALDE KİMDİR ?