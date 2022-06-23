Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi. - Haberler

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Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi. Şu aşamada futbol adına çözmemiz gereken daha acil konular var." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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