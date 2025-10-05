Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürprizler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe, Ederson'un arka adalesinde kanama belirlendiğini ve oyuncunun Samsunspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Satka, van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Marius
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson Alvarez, Asensio, Szymanski, Kerem, Talisca, En-Nesyri.
EDERSON KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe, Ederson'un arka adalesinde kanama belirlendiğini ve oyuncunun Samsunspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.