Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
- Fenerbahçe'nin Süper Lig 25. hafta maçında ilk 11'inde Ederson, Mert, Brown, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem ve Cherif yer alıyor.
- Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki maç 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak ve beIN Sport 1'den canlı yayımlanacak.
- Samsunspor'un ilk 11'inde Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse ve Mouandilmadji yer alıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ligin iddialı takımlarından Samsunspor ile sahasında mücadele edecek.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Brown, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif
Samsunspor: Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji