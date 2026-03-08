Haberler

Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz

Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Fenerbahçe'nin Süper Lig 25. hafta maçında ilk 11'inde Ederson, Mert, Brown, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem ve Cherif yer alıyor.
  • Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki maç 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak ve beIN Sport 1'den canlı yayımlanacak.
  • Samsunspor'un ilk 11'inde Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse ve Mouandilmadji yer alıyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ligin iddialı takımlarından Samsunspor ile sahasında mücadele edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Brown, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif

Samsunspor: Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji

Cemre Yıldız
Haberler.com
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüneşin oğlu:

Başlık ta supriz diyor, haberde bahs etmiyor fenerbahçe nin tamamı supriz zaten

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti

Nusret, her gün füzelerin yağdığı şehre gitti: Eve döndüm
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
İlkin Aydın'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt'a göndermeli cevap

Eski dostlar düşman oldu
Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti

Nusret, her gün füzelerin yağdığı şehre gitti: Eve döndüm
Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı

Orta Doğu'nun yıldızı söndü
Taciz ve tehdit iddiaları sonrası İstanbul Erkek Lisesi'nde 4 idareci görevden alındı

İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan kavgada fatura yönetime kesildi