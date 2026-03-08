Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ligin iddialı takımlarından Samsunspor ile sahasında mücadele edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Brown, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif

Samsunspor: Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji