Fenerbahçe maçının ardından

Jorge Jesus: Bu takımın teknik direktörü olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum"Hakem pozisyonları iyi gördü""Her zaman bununla baş edemezsiniz""Kalecimiz İrfan Can'a güveniyoruz""Baskı istemiyorsanız Karagümrük, Ümraniyespor gibi takımlarda oynayabilirsiniz"Erdinç Sözer:...

Jorge Jesus : Bu takımın teknik direktörü olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum

"Hakem pozisyonları iyi gördü"

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, planlarını sahaya yansıttıklarını belirterek, "Rakibi çok iyi analiz etmiştik. İstediğimiz planı sahaya yansıttık. Kendi lehimize çok güzel 70 dakika maç yaptık. Güzel bir golle öne geçtik. 2'nci golü atabilirdik. Golü bulamadık. Anları doğru kullanmak lazım. Adnan'ın pozisyonu direkten döndü. Savunmada da kullanmak lazım. Elimizden geleni yaptığımız maçta kazanabilirdik. Bence oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Hatalarımız cezalandırıldı. Çizgi üstünden 2 aynı golü yedik. Bizi çok üzdü" dedi.