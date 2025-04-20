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Fenerbahçe maçı öncesinde 3 kayıp verdiler! Gaziantep FK, hakem Zorbay Küçük'e ateş püskürdü

Fenerbahçe maçı öncesinde 3 kayıp verdiler! Gaziantep FK, hakem Zorbay Küçük'e ateş püskürdü
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Gaziantep FK, maçın hemen ardından karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi ve peş peşe çarpıcı paylaşımlarda bulundu. Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Selçuk ve Kacper Kozlowski kırmızı kart, David Okereke ise sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 3 isim de haftaya oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında olamayacak

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan ve 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybeden Gaziantep FK Fenerbahçe maçı öncesinde 3 puanın yanı sıra 3 önemli isminden de oldu. Bunun üzerine kırmızı-siyahlı ekip, müsabakanın hemen ardından karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdiği paylaşımlarda bulundu.

MAÇTAN HEMEN SONRA PEŞ PEŞE PAYLAŞTILAR

Maç sonu sosyal medya hesabından 2 paylaşımda bulunan Gaziantep FK, "BİZ SUSUYORUZ; YORUM SİZİN" ve Zorbay Küçük'ün fotoğrafı ile "zorbay KÜÇÜK" paylaşımları yaptı. Bu paylaşımlar kısa sürede viral oldu ve etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşımlar;

Fenerbahçe maçı öncesinde 3 kayıp verdiler! Gaziantep FK, hakem Zorbay Küçük'e ateş püskürdü

Fenerbahçe maçı öncesinde 3 kayıp verdiler! Gaziantep FK, hakem Zorbay Küçük'e ateş püskürdü

NE OLMUŞTU?

Konuk takım, 3 puanın yanı sıra, teknik direktörü Selçuk İnan ve 2 futbolcusundan da oldu. Genç teknik adam, 53. dakikada kırmızı kart gördü. İnan gelecek hafta konuk edecekleri Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında olamayacak. Gaziantep FK'da 55. dakikada sarı kart gören David Okereke ve 90+7. dakikada üst üste iki sarı kart sonrası kırmızı kart gören Kacper Kozlowski de cezalı duruma düştü. 2 futbolcu da Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

TFF nin yeni stratejisi galiba.. Haftaya fenerle macı olanın oyunculari kart cezalısı olmaya başladım geçen hafta Kayseri dograndı bu hafta Antep.. ne diyim Haftaya Beşiktaş kendine dikkat etsin....

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu yeni bir şey degilki Fener'e hep böyle kolaylıklar yol açmalar yapılıyor ama en çok hakemlerden şikayet eden de onlar. enteresan

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Haber YorumlarıCengiz TAN:

FENERASYON çalışıyor ama hepinizi üst üste koyacağız merak etmeyin !

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Haber YorumlarıCuma Agsu:

sistem algi diye diye türk futbolunu bitirdiler feneri yenecek anadolu takimlarinin arasinda gfk vardi onuda harcadilar bu maçta hersey fenerbahcenin sampiyon olmasi icin ama aslan puan kaybetmeyecek

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bunların hepsi eyyamcı. Asıl amaçları Gaziantep deplasmanında Fenerin işini kolaylaştırmak.yazıklar olsun mhk,tff alayınız gelsin gene şampiyon gs....

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