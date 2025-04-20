Fenerbahçe maçı öncesinde 3 kayıp verdiler! Gaziantep FK, hakem Zorbay Küçük'e ateş püskürdü

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan ve 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybeden Gaziantep FK Fenerbahçe maçı öncesinde 3 puanın yanı sıra 3 önemli isminden de oldu. Bunun üzerine kırmızı-siyahlı ekip, müsabakanın hemen ardından karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdiği paylaşımlarda bulundu.

MAÇTAN HEMEN SONRA PEŞ PEŞE PAYLAŞTILAR

Maç sonu sosyal medya hesabından 2 paylaşımda bulunan Gaziantep FK, "BİZ SUSUYORUZ; YORUM SİZİN" ve Zorbay Küçük'ün fotoğrafı ile "zorbay KÜÇÜK" paylaşımları yaptı. Bu paylaşımlar kısa sürede viral oldu ve etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşımlar;

NE OLMUŞTU?

Konuk takım, 3 puanın yanı sıra, teknik direktörü Selçuk İnan ve 2 futbolcusundan da oldu. Genç teknik adam, 53. dakikada kırmızı kart gördü. İnan gelecek hafta konuk edecekleri Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında olamayacak. Gaziantep FK'da 55. dakikada sarı kart gören David Okereke ve 90+7. dakikada üst üste iki sarı kart sonrası kırmızı kart gören Kacper Kozlowski de cezalı duruma düştü. 2 futbolcu da Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.