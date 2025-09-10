Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran basın toplantısı düzenledi

Fenerbahçe'de 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Sadettin Saran, göreve gelmeleri durumunda ilk hedeflerinin futbolda lig şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Sadettin Saran, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) İstanbul Levent'te bulunan merkezinde düzenlenen basın toplantısına, yönetim kurulu listesinde yer alan isimlerle birlikte katıldı. Saran'ın başkanlık görevine gelmesi durumunda yapmayı planladığı projelerin yer aldığı video, toplantı başında katılımcılara izletildi.

Kongreye yönelik konuşarak sözlerine başlayan Sadettin Saran, "Önümüzdeki kongre, sadece bir seçim değil. Fenerbahçe'nin geleceği için çok stratejik bir karar. Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Eğer 1,5 yıl içinde futbolda şampiyonluk gelmezse, yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu. Bizim hedefimiz net, futbolda şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

"Tekmeye kafayla girecek bir takım kuracağız"

Başkan adaylığıyla ilgili önünde engel bulunmadığını belirten Saran, Fenerbahçe'ye zarar vereceği bir durumda aday olmayacağının altını çizdi.

Kendisinin ve arkadaşlarının gerekli müracaatları yaptığını vurgulayan Saran, "FIFA'yla konuştuk. FIFA ve UEFA'yı benim kadar bilen çok az kişi vardır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bizim devir işlemimizi kabul etmemesi için hiçbir sebep yok. Biliyorum, bakanlığı arayanlar var, sağı solu karıştırmak isteyenler var. Ama korkunun ecele faydası yok. Benim hayatımda birinci önceliğim ailem, ikinci önceliğim işim, üçüncü işim Fenerbahçe oldu. Şimdi ikinci önceliğim Fenerbahçe. Ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe'ye hiçbir şekilde zarar gelmeyecek, içiniz rahat olsun." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'ye dışarıdan müdahale edilip edilmediği yönündeki soruyu da yanıtlayan Saran, şöyle konuştu:

"Ben eski sporcuyum. 8 sene, günde 4 saat antrenman yapmış, mücadeleyi çok iyi bilen birisiyim. Mücadelede en önemlisi mazeret üretmemek. Burada dış etkenler tabii ki var ama iç etkenler de var. Sadece dış etkenlere bunu bağlamak yanlış olur. Bir kısır döngü var. Belirli yerlere gidiliyor ama alt tabakaya inilmiyor. Özellikle Ankara'da çok güçlü Fenerbahçeliler var. Seçim sürecinde Ankara'da ofis açtık. Herkesin elini sıkacağız, harekete geçireceğiz. Tekmeye kafayla girecek bir takım kuracağız. Geçen sene 2 tane lüzumsuz mağlubiyet almasaydık şampiyonduk. Bu konuda emin olmasaydık bu işe girmezdik."

"Tutulmayan sözleri tutacağız"

Fenerbahçe'nin dün anlaşmaya vardığı İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yla ilgili, "Bu saatten sonra alınan teknik direktör bizim için en iyi teknik direktördür. Biz onunla el ele çalışacağız ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız." açıklamasını yapan Saran, yönetim listesindeki isimlerle ilgili eleştirilere de yanıt vererek şunları söyledi:

"Daha önce büyük isimleri de gördük. Ben yönetim kurulunu seçerken, benden genç olmalarını, başarılı olmalarını dikkate aldım. Hayatı boyunca başarıya ve alkışlanmaya alışmış insanlar, ilk sıkıntıda darmaduman olurlar. Ben yönetimimden memnunum. Birkaç değişiklik olabilir, konuştuklarımız var. Zaten eksikliğimiz de var, bir aidat sorunu yaşadık. Düşünce kalkmasını bilen bir ekip kurduk. Adama göre görev değil, göreve göre adam düşüncesiyle hareket ettik. Benden sonra Fenerbahçe'ye yararlı olacak insanlar seçmeye çalıştık. Güzel, uzun yıllar birlikte çalışacak bir ekip kurduk. Aynı zamanda eğlenmesini bilen ve kendini çok ciddiye almayan bir ekip."

Başkan adaylığı için uzun süre beklediği yönündeki eleştirilere de cevap veren Saran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı şeyler benim dışımda gelişti. 2 kez ihraç edildim ve 2016 yılına kadar seçme ve seçilme hakkım yoktu. İlk kongre 2018'di. O zaman da Ali Koç'a büyük teveccüh vardı, ben de kendisini destekledim. Sonrasındaki süreci hatırlıyorsunuz. Camiaya söz vermiştim, şartsız şekilde adayım demiştim. Zamanlama olarak çok doğru bir zamanlama değil ama söz verdim. Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı olduğunu görüyoruz ve inşallah değiştireceğiz. Tutulmayan sözleri tutacağız."

"Samandıra'yla kopukluk bugüne kadarki eksiklerden birisiydi"

Göreve gelmesi durumunda ödemeleri nasıl yapacağıyla ilgili konunun sürekli gündeme geldiğine dikkati çeken Sadettin Saran, bu söylemlerin bilerek yapıldığını dile getirdi.

Fenerbahçe gibi bir dünya kulübünün birilerine muhtaç olmadığının altını çizen Saran, "Fenerbahçe'nin para sorunu yok, yılda 300 milyon avro gelir var. Aylık 4 milyon avro açık var. Ali Koç, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını söyledi. Biz de geri kalan borçları kapatacağız. Bizim birinci önceliğimiz şampiyonluk. Sponsorlar konusunda da çok ilgi var. Fenerbahçe'de kaynak sorunu yok. Senelerdir olmadı, bugün de olmaz. Fenerbahçe'de harcama sorunu var. Zamanında bana cimri derlerdi. 2 türlü harcama var, iyi huylu ve kötü huylu harcama. İyi huylu harcama size geri gelir. Kötü huylu harcamaları azaltacağız. Raporu inceledik. Geçen sene de aday olmayı düşündüğümde sağ olsun Ali Koç şeffaf şekilde açtı her şeyi. O yüzden altından kalkamayacağımız bir durum yok." diye konuştu.

Fenerbahçe'de şampiyonluk için kurulacak kadroyla ilgili de konuşan Saran, "Hocamızla konuşmadan bunları söylemek yanlış olur. Samandıra'yla kopukluk bugüne kadarki eksiklerden birisiydi. Göreve gelince önce hocayla konuşacağız. Borussia Dortmund günlerinden gelen, futbolu çok iyi bilen, bazı kulüplerin Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmesine vesile olan birkaç kişiyle futbol aklı oluşturacağız. Şu anda futbolu yönetecek isim, şimdilik benim." ifadelerini kullandı.

"Benim ve Ali Koç'un etrafındakilere rağmen şu ana kadar iyi götürdük"

Daha önce yaşadığı ihraç sürecini hatırlatan ve ilk olarak 2018 yılında aday olabileceğini söyleyen Sadettin Saran, geçen sene yaşadığı adaylık süreciyle ilgili de konuştu.

O dönemde takımın şampiyonluğa gittiğinin de altını çizen Saran, "Ali Koç, 'Ben bu sene bırakıyorum.' dedi. Ben de, 'Ali Bey bırakırsa ben adayım.' dedim. Yer yerinden oynadı. Sonra Ali Koç'tan randevu istedim. Kendisiyle bir samimiyetim yoktu. Kardeşimle ABD'de aynı okulda okumuşlardı. Ben de kendisine 'Bırakıyorsanız ben adayım. Hatta sizden daha iyi yaparım.' dedim. Aday olmak için aday olacak birisi değilim. O dönemde 2-3 gün içinde 500 imza topladık. Sonra büyük olay oldu, 'Sadettin Saran imza topluyor.' diye çok konuşuldu, Ali Bey de çıkıp bu konuyu konuşarak bize sahip çıktı. Sonra kendisinin süreci uzadı. Ben bu sürede Conte'yle, Mourinho'yla iletişime geçtim. Sonra kendisini aradım, açmadı. Ben de mesaj attım, bu süreç yıpratıyor diye. Sonrasında arkadaşlarla çıkıp bir tarih verdik. 7 Mayıs'ta şu saate kadar çekilecekseniz biz adayız, kalacaksanız değiliz dedik. Sürenin bitmesine 15 dakika kala aradı ve konuştuk. Dolayısıyla bizim bir vazgeçme durumumuz olmadı. Bugün de bu süreçteyiz." şeklinde görüşlerini ifade etti.

Camiada verdiği birlik ve beraberlik mesajlarının siyaset yapmak için olmadığını vurgulayan Sadettin Saran, "Biz birlik ve beraberlik derken birileri bakanlığı arıyor, bel altı vuruyor. Ülkede zaten gerginlik, kavga ve dövüş var. Benim ve Ali Koç'un etrafındakilere rağmen şu ana kadar iyi götürdük. İnşallah Aziz Yıldırım'la da görüşeceğiz. Görüşme talebim olacak. Ama adaylık için destek istemeyeceğim. Ben bunu net şekilde söyledim." diye konuştu.

Saran, bir diğer başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'le birleşecekleri yönündeki iddialara da,"Kapımız açık, 'Gelmek isterse konuşuruz.' dedim. Şu ana kadar haber gelmedi." diyerek yanıt verdi.

"Fenerbahçe şampiyon olsaydı aday olmazdım"

Yarışı kazanma şansını iyi gördüğünü dile getiren Sadettin Saran, her yerde herkesi dinlediklerini belirtti.

Sorunlarla ilgili çözümlere sahip olduklarının da altını çizen Saran şunları kaydetti:

"Çözümün yarısı sorunu bilmektir. 3 şey öne çıkıyor sorunlarda. Benim uykumu kaçıran nasıl kazanırım değil. kazandıktan sonra nasıl başarılı olurum. 'Ben başaramazsam bir daha aday olmayacağım.' dedim. Bugüne kadar hocalar, sportif direktörler suçlandı. Kan değişimi, başkanlıkta da lazım. Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı olduğunu görüyorum. 27 senedir koltuk iki kişi arasında gidip geliyor. Fenerbahçe'nin iletişim sorunu var, karar mekanizmasında bir sorun var ve futbol aklında sorun var. Biz de bunları daha iyi yapacağımızı düşündüğümüz için adayız."

Aday olmasıyla ilgili konuşarak sözlerini sürdüren Sadettin Saran "Biz buluştuğumuzda 7 Mayıs tarihinde 'Çok iyi takım kuruyorum, 2 yeni yönetici alıyorum.' dedi. Ali Bey çok hata yaptı ama hatalarından ders aldı, bu sene şampiyon yapacak diye düşündüm. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olsaydı aday olmazdım. Artık süresi doldu diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Yönetime gelmeleri durumunda açık ve şeffaf olacaklarını da vurgulayan Saran "Bu durum ciddi anlamda sorunu azaltacak. Yapıcı eleştiriye çok önem veriyorum. Yıkıcı olmayıp yapıcı eleştiriye kapımız açık. Bana kapıda istifa diye bağıranların kombinesini iptal etmem. Bu iş benim işim değil. Adil ve şeffaf davranırsan, yıkıcı eleştiriyi de yapıcıya çevirebilirsiniz. Bunu biliyorum çünkü zor bir camia." diye konuştu.

"Fenerbahçe'de altyapının sorunlarından birisi sporcu bulma değil, yetiştirme sorunudur"

Seçim sürecinde polemiklere girmediğini belirten Sadettin Saran, kendisine dozu artırması yönünde eleştirilerin geldiğini söyledi. Buna rağmen dozu artırmayacağını vurgulayan Saran, "Ben bunu yapmayacağım diye kendime söz vermiştim. Ben bir babayım, gençlere örnek olmamız lazım. Oy alacağım diye, prensiplerimden taviz vermek istemiyorum. Bunu korumaya çalışacağım." dedi.

Altyapılar ve amatör branşlarla ilgili de konuşan Saran, "Altyapılarda büyük bir yanlış yapılıyor. Altyapılar yarıştırma değil yetiştirme yeridir. Buradan kupa beklemek yanlıştır. Fenerbahçe'de altyapının sorunlarından birisi sporcu bulma değil, yetiştirme sorunudur. Maltepe'de bir proje var ama ufacık çocukların o kadar yol gitmesi doğru değil. Futboldaki başarısızlık buraya gölge düşürdü. Barcelona başkanıyla konuşuyordum, 'Biz dünya kulübüyüz' dediğimde alaycı bir bakışı oldu, 'Siz olimpiyatlara kaç sporcu gönderdiniz, biz 250 sporcu yolladık' dedim. Bizim için amatör şubeler çok önemli." diye konuştu.

Fenerbahçe başkanlığının her zaman hayali olduğunu dile getiren Sadettin Saran şöyle konuştu:

"55 yıllık Fenerbahçeliyim. Milli sporcu oldum. Aziz Bey beni yönetime davet etti, çok hazır değildim ama ileride başkan olmak istediğim için kabul ettim. İşler kötü gitti, takım 6-7. sırada bitirdi. Oyuncuların isteğiyle futbol şube sorumlusu oldum. Samandıra'da yatıp kalktım. O süreç bana çok şey kattı. Sonra ters düştük ama ben küsmedim. Fenerbahçe başkanlığı için neler yaparım diye düşünürken Borussia Dortmund fırsatı çıktı. Kimse karışmak istemiyordu ama biz girdik. Rosicky ve Koller gitmek üzereyken, bizim dokunuşlarımızla kaldı. Bugün iyi başkan olacağımı, Fenerbahçe'de fark oluşturacağımı bildiğim için adayım. Benim ikili ilişkilerim 'Merhaba, nasılsın' ilişkileri değil. Senelerdir ticaret ve dostlukla süregelen ilişkiler. Fenerbahçe'nin globalleşmesinde, transferlerde daha iyi fiyatlara oyuncu alacağımıza kimsenin şüphesi olmasın."

"Fenerbahçe'nin 21,5 milyar TL borcu var"

Teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco'yla ilgili konuşmak için artık çok geç olduğunu dile getiren Sadettin Saran, Ben 'Böyle bir şey yapacağız, senin başkan olma ihtimalin var' diyerek sormalarını beklerdim. Mourinho'yu kovduklarında da ortaya bir irade koymak istedim. Ama olmadı, sağlık olsun. Bu saatten sonra 1 dakika daha harcayacak vaktimiz yok. Eğer takımın başında hala hoca olmasaydı, seçimi kazandığımız günün akşamında Aykut (Kocaman) hocayla Volkan (Demirel) hocayı Samandıra'ya davet edecektim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin borcuyla ilgili de konuşan Saran "Fenerbahçe'nin 21,5 milyar TL borcu var." açıklamasında bulundu.

Seçimi kazanması durumunda ilk yapacaklarını sıralayan Sadettin Saran, şöyle konuştu:

"Ben herkesle tanışmak istiyorum. Bütün personelle el sıkışmak istiyorum. Samandıra'da çok vakit geçirmek istiyorum. Bizimle olmayan, iyi Fenerbahçeli olan insanlarla komiteler kurup neler yapılacağını görüşeceğim. Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar'ı ziyaret edip danışma kurulu kurmak istiyorum. Ali Bey göreve gelince çok isim değiştirdi. Benim için kimi göreve getirdiği önemli değil, liyakat önemli."

Yayın ihalesi tartışmaları

Kendisiyle ilgili olarak, "Sadettin Saran, yayın hakları ihalesini kazandı ama alamadı. Kendi hakkını koruyamayan Fenerbahçe'nin hakkını nasıl koruyacak." yorumlarını hatırlatan Saran, şunları söyledi:

"Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Bu ihaleye bizi almamaya çalıştılar, buna rağmen girdik. Senelik 65 milyon avroya bitecekken biz 3 seneliğine yarım milyar dolar teklif ettik, ortalık karıştı. Her türlü lobiye rağmen bizim teklifimiz kabul edildi. Sonra onların fiyatı arttı, bize geldiler artıracak mısınız diye. Ama biz zaten bütçemizin üzerinde teklif yapmıştık. Dolayısıyla bizim sayemizde kulüplere 300 milyon dolar ekstra gelir geldi. Bu olayın ardından kendime 50 yaşından sonra kimsenin kapısına gitmeyeceğimi söylemiştim ve gitmedim. Ama Fenerbahçe başkanı olarak gerekirse milletin kapısında yatarım. Hak koruyamadı diyenler ya yarım akıllı ya da kötü niyetli."