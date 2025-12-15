Canlı anlatım: Kadıköy'de 9 dakikada 3 gol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Melih, Bardhi, Muleka, Umut.

CANLI ANLATIM:

37' GOOOLLLL! Anderson Talisca'dan nefis bir gol! Brezilyalı yıldız muhteşem bir vuruşla skoru 3-0 yapıyor.

34' Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran'a yönelik destek tezahüratlarında bulunuyor.

33' Fred sarı kart gördü.

31' Fenerbahçe'nin hücumunda ceza sahasında yaşanan karambolde Mert Müldür'ün sol ayağıyla vuruşu savunmadan sekerek yükseklik kazandı. Kaleci Bahadır'ı şaşırtan top, ağlarla buluştu.

30' GOOOLLL! Fenerbahçe, Mert Müldür ile skoru 2-0'a getirdi.

29' Fenerbahçe'de Anderson Talisca, ligde bu sezon 7. golünü kaydetti.

29' Fenerbahçe'de penaltı noktasının başına gelen Talisca, top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

28' GOOOLLL! Anderson Talisca penaltı vuruşunda başarılı oldu. Kadıköy'de durum 1-0 oluyor.

26' Fenerbahçe, 26. dakikada Konyaspor karşısında penaltı kazandı.

25' Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti.

23' Jhon Duran yerde kaldı, Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulundu. Hakem Ozan Ergün, oyunun devam etmesini istedi.

20' Fenerbahçe'de Asensio'nun uzaktan çektiği sert şutu savunmada Calusic engelledi. Calusic, pozisyon sonrasında sakatlandı.

18' MULEKA'DAN BİR ŞUT! Konyaspor'da Muleka'nın uzaklardan sağ ayağıyla çektiği şutu, kaleci Ederson sağına uzanarak kurtardı.

17' Konyaspor, bu dakikalarda kendi yarı alanından pasla çıkmakta zorlanıyor.

16' Fenerbahçe'nin tek paslarla geldiği hücumda Talisca'nın ceza yayı gerisinden gelişine vuruşu üstten dışarıya çıktı.

15' Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği hücumda Archie Brown'un yerden ortasını savunma uzaklaştırdı.

14' Fenerbahçe, tüm hatlarıyla Konyaspor yarı alanında.

12' GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayak içiyle vuruşunu kaleci Bahadır kurtardı.

10' Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun Asensio'ya gönderdiği derin topu, savunma araya girerek engelledi.

8' Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Kerem'in Brown'a attığı pasta savunma araya girdi.

7' ÇOK NET KAÇTI! Kerem'in pasında topu alan Anderson Talisca, karşı karşıya pozisyonda kaleci Bahadır'ı geçemedi.

5' Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Kerem'in Brown'a attığı pasta savunma araya girdi.

4' Fenerbahçe atağında Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahası dışı ön alanında bulunan Talisca'ya havadan pasını gönderdi. Pası kontrol için yükselen Talisca, dengesini kaybederek yere düştü.

3' Fenerbahçe'nin hücumunda Asensio'nun ara pası Jhon Duran'ın iki adım önünde kaldı.

2' Mücadele çok yüksek tempoda başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.