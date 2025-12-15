Haberler

Canlı anlatım: Kadıköy'de 9 dakikada 3 gol

Canlı anlatım: Kadıköy'de 9 dakikada 3 gol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada Fenerbahçe, 3-0 önde.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynadı.
  • Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın 28. dakikada attığı penaltı golü ve Mert Müldür'ün 30. dakikada attığı golle maçı 2-0 önde tamamladı.
  • Anderson Talisca, ligde bu sezon 7. golünü kaydetti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Melih, Bardhi, Muleka, Umut.

CANLI ANLATIM:

37' GOOOLLLL! Anderson Talisca'dan nefis bir gol! Brezilyalı yıldız muhteşem bir vuruşla skoru 3-0 yapıyor.

34' Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran'a yönelik destek tezahüratlarında bulunuyor.

33' Fred sarı kart gördü.

31' Fenerbahçe'nin hücumunda ceza sahasında yaşanan karambolde Mert Müldür'ün sol ayağıyla vuruşu savunmadan sekerek yükseklik kazandı. Kaleci Bahadır'ı şaşırtan top, ağlarla buluştu.

30' GOOOLLL! Fenerbahçe, Mert Müldür ile skoru 2-0'a getirdi.

29' Fenerbahçe'de Anderson Talisca, ligde bu sezon 7. golünü kaydetti.

29' Fenerbahçe'de penaltı noktasının başına gelen Talisca, top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

28' GOOOLLL! Anderson Talisca penaltı vuruşunda başarılı oldu. Kadıköy'de durum 1-0 oluyor.

26' Fenerbahçe, 26. dakikada Konyaspor karşısında penaltı kazandı.

25' Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti.

23' Jhon Duran yerde kaldı, Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulundu. Hakem Ozan Ergün, oyunun devam etmesini istedi.

20' Fenerbahçe'de Asensio'nun uzaktan çektiği sert şutu savunmada Calusic engelledi. Calusic, pozisyon sonrasında sakatlandı.

18' MULEKA'DAN BİR ŞUT! Konyaspor'da Muleka'nın uzaklardan sağ ayağıyla çektiği şutu, kaleci Ederson sağına uzanarak kurtardı.

17' Konyaspor, bu dakikalarda kendi yarı alanından pasla çıkmakta zorlanıyor.

16' Fenerbahçe'nin tek paslarla geldiği hücumda Talisca'nın ceza yayı gerisinden gelişine vuruşu üstten dışarıya çıktı.

15' Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği hücumda Archie Brown'un yerden ortasını savunma uzaklaştırdı.

14' Fenerbahçe, tüm hatlarıyla Konyaspor yarı alanında.

12' GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayak içiyle vuruşunu kaleci Bahadır kurtardı.

10' Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun Asensio'ya gönderdiği derin topu, savunma araya girerek engelledi.

8' Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Kerem'in Brown'a attığı pasta savunma araya girdi.

7' ÇOK NET KAÇTI! Kerem'in pasında topu alan Anderson Talisca, karşı karşıya pozisyonda kaleci Bahadır'ı geçemedi.

5' Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Kerem'in Brown'a attığı pasta savunma araya girdi.

4' Fenerbahçe atağında Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahası dışı ön alanında bulunan Talisca'ya havadan pasını gönderdi. Pası kontrol için yükselen Talisca, dengesini kaybederek yere düştü.

3' Fenerbahçe'nin hücumunda Asensio'nun ara pası Jhon Duran'ın iki adım önünde kaldı.

2' Mücadele çok yüksek tempoda başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSedat A.:

penaltı ve KK jokerlerine ihtiyaç olmayacak gibi duruyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEvvab:

maç saat 20.00 da başladı. başlık saatiniz 20.01 ve karşılaşma da heyecan çok yüksek. komik misiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıadem keskin:

Verdiğiniz haberi s... ben sizin başlığa bak içeriğine bak işiniz gücünüz yalan dolan sahtekarlık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCuma AKTURK:

Fenerbahceye gelince kurallar mi değişiyor? Fenerli konyalinin ayagina basiyor faul yok. Topa vuracak adamin ayagina Joanduran ayagini sikuyor penalti.. Adami futboldan sogutuyorlar...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar

Şeytanın aklına gelmez! Kurdukları düzenek polisleri dahi şaşırttı
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar

Şeytanın aklına gelmez! Kurdukları düzenek polisleri dahi şaşırttı
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz sonu oldu
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
title