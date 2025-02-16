Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Fenerbahçe- Kasımpaşa maçının VAR hakemi ise Polonyalı Daniel Stefanski oldu. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe, son 13 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da geçerek serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 54 puanla 2. sırada giriyor. Kasımpaşa ise 22 maçta topladığı 31 puanla kendisine 8. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Levent, Oğuz, Mert Hakan, Fred, Mert Müldür, Tadic, Talisca, En-Nesyri.

Kasımpaşa: Sinan Bolat, Winck, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Ben Ouannes, Nuno Da Costa.

FENERBAHÇE SON 11 MAÇIN 10'UNU KAZANDI

İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 10 kez galip gelirken, 1 maçı da Kasımpaşa kazandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 30 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

SARI-LACİVERTLİLERİN 6 EKSİĞİ VAR

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de müsabakada yer alamayacak. Öte yandan elinde kırık tespit edilen Edin Dzeko yedekler arasında yer alıyor.

KANARYA'DA 2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

SÜPER LİG'DE 44. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadı'nda karşılaşacak Fenerbahçe ile Kasımpaşa, bu kulvarda 44. kez rakip olacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 43 lig maçında Fenerbahçe 35 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 108 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 38 gol gördü.

İÇ SAHADAKİ MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 22 kez iç sahada karşı karşıya geldi. Bu maçların 16'sını kazanan sarı-lacivertliler, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin attığı 50 gole, Kasımpaşa 22 golle karşılık verdi.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti. 2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı. İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti. Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.