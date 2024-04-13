Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi finaline hazırlanıyor

Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi finalinde yarın Mersin'de Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak Fenerbahçe Alagöz Holding, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılan antrenman başantrenör Valerie Garnier yönetiminde gerçekleştirildi.

1 saat 30 dakika süren idman ısınma hareketleriyle başlayıp taktik çalışmayla tamamladı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, yarın yapacağı şut antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayacak.