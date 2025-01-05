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Fenerbahçe-Hatayaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Mücadelede beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 36 puan topladı. Bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Küme düşme hattında yer alan Hatayspor ise bu süreçte sadece 1 galibiyet alabildi. Bunun yanı sıra 6 beraberliği ve 9 mağlubiyetle birlikte 9 puan toplayabilen Akdeniz ekibi, ligin dibindeki Adana Demirspor'un ardından kendisine 18. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri.

Hatayspor: Erce, Kerim, Yiğit Ali, Kilama, Kamil Ahmet, Abdulkadir, Rui Pedro, Diack, Boutobba, Funsho, Aboubakar.

LEVENT MERCAN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Hatayspor karşılaşmasının ilk 11'inde büyük bir sürprize imza attı. Portekizli teknik adam, sezon başında transfer edilen ve fazla forma şansı vermediği Levent Mercan'ı bu sezon ilk kez 11'de sahaya sürdü. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta oyuna sonradan dahil olmuştu.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM YOK

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek ve Samet Akaydin, maçta forma giyemeyecek. Öte yandan ve Allan Saint-Maximin, hafif ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz Aydın da son 2 idmanda takımla çalışmasına rağmen kadroda yok.

SOFYAN AMRABAT SINIRDA

Fenerbahçe'de üç sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Hatayspor karşısında kart görmesi durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.

SÜPER LİG'DEKİ 9. RANDEVU

Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor ile 9. kez karşılaşacak. İki takım, ligde bugüne kadar biri Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 8 maçta karşı karşıya geldi. Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların birinde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 7 maçtan ise galibiyete uzanan taraf oldu. Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında ligde golcü bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 7 maçta kaleyi 19 kez havalandırdı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakibinin 4 gol bulmasına izin verdi.

Fenerbahçe-Hatayaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Fener kırmızı kart görür mutlaka…

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Hakem çıkarmaya cesaret edebilirse..

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