Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi! UEFA ülke puanı uçtu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 yenerek elerken, Türkiye'nin UEFA ülke puanına da önemli bir katkı sağladı. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı 43 bine yükseldi. Beşiktaş ve Başakşehir'in bu hafta oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçları da ülke puanını etkileyecek. İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın ardından Türkiye, 43 bin puanla 9. sırada yer alıyor.
Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u eledi. Sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı maçın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
FENERBAHÇE'DEN ÜLKE PUANINA BÜYÜK KATKI
Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı galibiyet, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye katkıda bulundu. Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı galibiyet sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı 43 bine yükseldi.
GÖZLER BEŞİKTAŞ VE RAMS BAŞAKŞEHİR'DE
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi bu hafta doğrudan etkileyecek 2 maç daha oynanacak. UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile Başakşehir sahaya çıkacak. Bu maçlarda alınacak skorlar UEFA ülke puanı sıralamasını etkileyecek.
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel olarak son durum şu şekilde;
- 94 bin 939 puan | İngiltere
- 84 bin 374 puan | İtalya
- 78 bin 703 puan | İspanya
- 74 bin 545 puan | Almanya
- 67 bin 748 puan | Fransa
- 60 bin 950 puan | Hollanda
- 55 bin 166 puan | Portekiz
- 52 bin 950 puan | Belçika
- 43 bin puan | TÜRKİYE
- 39 bin 800 puan | Çekya