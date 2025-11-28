Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet

Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı mücadele, Macaristan basınında manşetlere taşındı. Birçok yayın organı karşılaşmayı "büyük başarı" olarak yorumlarken, Magyarnemzet gazetesinin attığı başlık tepki çekti.

"DALGA GEÇTİ"

Magyarnemzet: Denes Dibusz Türklerle dalga geçti.

Gazete, tecrübeli kalecinin maç sonunda yaptığı "Son birkaç dakika aslında futbolla ilgili değildi. Horoz dövüşüydü, maçın sonuna küçük çiviler yerleştiriliyordu." demecini vererek Dibusz'un, Jhon Duran'ın kırmızı kartı ve Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlarını iğnelediğini yazdı.

"İSTANBUL CEHENNEMİNDEN BİR PUAN"

Origo: Ferencvaros kahramanca bir mücadelenin ardından İstanbul cehenneminde bir puan kazandı.

"HAKLI BİR PUAN"

Magyarhirlap: Ferencvaros'un İstanbul'daki muhteşem beraberliği. Sıkı mücadele eden ve taktiksel futbol oynayan Ferencvaros, İstanbul'da haklı olarak bir puanı aldı.

"SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ"

HVG: Ferencvaros, İstanbul'daki muhteşem maçla Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

"FENERBAHÇE DE YENEMEDİ"

Sportal: Yenilmez Ferencvaros! Fenerbahçe de yeşil-beyazlıları yenemedi.

"AVRUPA'DA BİR BAŞARI DAHA"

Blikk: Ferencvaros'un Avrupa Ligi'ndeki bir başarısı daha. Yeşil-beyazlılar dün akşam yine kaybetmedi ve maç 1-1 berabere bitti.

"AVRUPA'DA YENİLGİSİZ KALDI"

444: Ferencvaros İstanbul'da beraberliği aldı, Avrupa Ligi'nde yenilgisiz kaldı.

"BÜYÜK BİR BAŞARI"

Mandiner: Ferencvaros cehennem şartlarında İstanbul'da büyük bir başarıya imza attı.

"TÜRKLER BİLE TUTAMADI"

Ripost: Ferencvaros sürpriz yaptı, Türkler bile Barnabas Varga'yı tutamadı.

"DEV BİR ADIM"

Index: Ferencvaros, İstanbul cehenneminde yenilgisiz kalıp dev bir adım attı.