Fenerbahçe-Dinamo Kiev Spor Haberleri Fenerbahçe ile Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo, Fenerbahçe ile Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Ülker Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan) Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo, Alioski, Rossi, King, Pedro Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Garmash, Buyalskiy ??????? Spor Kaynak: AA / Süha Gür Dinamo Kiev Macaristan Fenerbahçe Ukrayna Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe-Dinamo Kiev - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.