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Fenerbahçe, sakatlık geçiren futbolcuları hakkında açıklama yaptı Açıklaması

Fenerbahçe, sakatlık geçiren futbolcuları hakkında açıklama yaptı Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile oynanan maçta sakatlık geçiren futbolcularının durumu hakkında açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile oynanan maçta sakatlık geçiren futbolcularının durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, maçta sakatlık geçiren futbolcuların Acıbadem Altunizade Hastanesinde kontrollerden geçirildiği belirtilerek, "Ferdi Kadıoğlu'nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci'de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King'de burkulma, Altay Bayındır'da da diz travması tespit edilmiştir. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro'da ise üst adale yırtığı saptanmıştır. Futbolcularımızın tedavisine başlanmıştır." denildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe Ukrayna Spor Güncel Haberler

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