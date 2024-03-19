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Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik

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Fenerbahçe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamalar hakkında bir paylaşımda bulundu. Bakan Tunç'un yaptığı değerlendirmeleri üzüntüyle takip ettiklerini belirten sarı-lacivertliler, Tunç'un açıklamalarının Fenerbahçe'yi hedef almayı fırsat kollayanları cesaretlendirdiğini ve bu durumun kendilerini derinden yaraladığını öne sürdü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Trabzonspor- Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamaya Fenerbahçe'den yanıt geldi.

"FUTBOLCU DA OLSA SORUŞTURULUR"

Bakan Tunç, bugün yaptığı açıklamada "Görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu. Soruşturma devam ediyor. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur" dedi.

"CAMİAMIZA HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Bu sözlere tepki gösteren sarı-lacivertli kulüp, Bakan Tunç'a "Futbol takımımıza, teknik ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz" sözleriyle karşılık verdi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un bugün basına yansıyan aşağıdaki açıklamalarını üzüntü ile takip ettik. Sayın Bakanımız tarafından dile getirilen; "Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur." sözleri Maç boyunca, 90 dakikanın ilk saniyesinden son anına kadar sahaya atılan su şişeleri, kesici aletler, çakmakların, metal paraların olduğu ortamda oyunu oynamaya çalışan, Sahaya atılan meşaleyi eliyle kaldırıp saha dışına atma bilincinde olan, tüm bu baskı, tahriklere rağmen oyuna, sahadaki mücadeleye zarar vermemek adına en ufak reaksiyon dahi göstermeyen Futbol Takımımıza, Teknik Ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz.

"AÇIKLAMALAR BİZİ DERİNDEN YARALADI"

Sayın Bakanımızın bu konuda yaşanan tüm bu olayların mağduru ve tek masum tarafı olan Fenerbahçe'yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamaları bizi derinden yaralamıştır. Söz konusu Fenerbahçe ise bu tavır ve yaklaşımlara alışık olmak zorunda bırakılmamız, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur."

Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik

Kaynak: Haberler.com / Spor

Adalet Bakanlığı Trabzonspor Yılmaz Tunç Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (5)

baklavacı çeto :

bunlar da hiç bir şey beğenmiyor

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Faruk Şahin:

Hayırdır dokunulmazlığın mı var

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taze vatandaş:

yok yani napalım ağlakbahçe adamları idam mı edelim napalım yani sizin rahatlamanız için ne yapmak lazım bütün takımları küme düşürelim şampiyon olun isterseniz, ne ağladınız beee vallahi gına geldi ne algı yaptınız çapsız teknikdirektörle çapsız başkanına suç atın saldırmayın sağa sola

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deniz ergün:

FENERBAHÇE'm sen bunlardan da büyüksün !!!

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Metin Öge:

Çok boş konuşuyorsun ali koc ne diyecekti bakan futbolculara hakkında soruşturma yok dedi olsa tribünleri tahrik eden futbolunda ceza alacaktı. Ama senin derdin kaos yaratmaksa başka çöplüğe

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