Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dayanıklılık koşularıyla başladığı belirtildi. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapmayla devam eden idmanın taktiksel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Fenerbahçe, akşam saatlerinde Arnavutluk ekibi KF Tirana ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek. AA / Süha Gür - Spor Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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