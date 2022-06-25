Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dayanıklılık koşularıyla başladığı belirtildi.
2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapmayla devam eden idmanın taktiksel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde Arnavutluk ekibi KF Tirana ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek.
AA / Süha Gür - Spor