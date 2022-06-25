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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dayanıklılık koşularıyla başladığı belirtildi.

2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapmayla devam eden idmanın taktiksel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde Arnavutluk ekibi KF Tirana ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek.

AA / Süha Gür - Spor

Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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