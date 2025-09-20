Fenerbahçe'de başkanlık yarışı: Ali Koç ve Saadettin Saran'ın vaatleri neler?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 20-21 Eylül tarihlerinde yeni yönetimini seçmek üzere 91. Olağanüstü Kongresi'ni yapacak.

Seçimde yedi yıldan uzun süredir başkanlık görevini sürdüren Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlığı sırasında bir süre futbol şube sorumlusu olarak görev yapan Saadettin Saran yarışacak.

Cumartesi günü başkan adayları birer konuşma yapacak.

Pazar günkü başkanlık seçiminde ise oy verme işlemi saat 10.00'da başlayıp, saat 17.00'de sona erecek.

Saadettin Saran, Aziz Yıldırım döneminde yönetimden uzaklaştırılmış ve üyelikten ihraç edilmişti.

Fenerbahçe ile Sadettin Saran arasında 7 yıl süren "kulüp üyeliğinden haksız ihraç" davasında, Yargıtay 2022'de Saran'ı haklı bulmuştu.

Daha önce başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ise 16 Eylül'de Saadettin Saran lehine yarıştan çekildi.

Saran 17 Eylül'de Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Hakan Bilal Kutlualp'e Futbol AŞ'de başkan vekilliği görevini teklif edeceklerini söyledi, "İnşallah kabul eder. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yıldırım'dan iki adaya da destek yok

Fenerbahçe'de Genel Kurul'a katılma hakkı olan üye sayısı 49 bin 268.

Ali Koç 2018'de 20 yıldan uzun süredir başkan olan Aziz Yıldırım karşısında 16 bin 92 oyla başkan seçildi. Yıldırım 4 bin 644 oy aldı.

Koç 2021'de ise bu kez tek aday olarak seçime girdi ve 6 binden fazla oyla ikinci kez seçildi.

2024'teki kongrede ise üçüncü kez göreve seçilen Ali Koç 16 binden, Aziz Yıldırım da 10 binden fazla oy aldı.

Aziz Yıldırım bu yaz önce 16 bin 464'ten fazla imza toplanması durumunda aday olabileceğini açıkladı, sonra aday olmayacağını duyurdu, son olarak da 19 Eylül'de kongreye katılmayı düşünmediğini ve herhangi bir adaya destek vermediğini açıkladı.

Yıldırım, Eylül ayında kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağını yönündeki görüşünü de tekrarladı.

Fenerbahçe Kongresi, 1989'dan bu yana ilk kez eylül ayında yapılıyor.

Kulüp tarihinde ilk kez futbolda arka arkaya 11 sezon şampiyon olamadı.

Başkan Ali Koç'a yönelik eleştirilerin başında, son yedi yılda Koç'un başkanlığı sırasında futbolda sadece bir kez Türkiye Kupası'nın kazanılabilmesi geliyor.

Fenerbahçe'yi Eylül ayında kongreye götüren süreç ise kongre üyelerinin geçen sezon sonrası kulübü seçimli olağanüstü kongreye götürmek amacıyla bireysel olarak imza vermeleriyle başlamıştı.

Ali Koç'un sloganı 'Gücümüz Sevdamız'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, futboldaki başarısız sonuçlar nedeniyle eleştirilirken, kulübe kazandırdığı yeni sponsorluklar ve verdiği finansal destek nedeniyle de övülüyor.

Ali Koç, 13 Eylül'de Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın buluşmasında Koç, "Her türlü sonuca açık bir seçime gidiyoruz ama kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

Koç'un seçim sloganı, "Gücümüz Sevdamız".

Yeniden başkan seçilmesi halinde, Koç'un yeni yönetim kurulu listesi şu isimlerde oluşacak:

Acar Sertaç Komşuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer, Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Atalay Rodopman.

Ali Koç 16 Eylül'de TRT Spor'da yaptığı açıklamada, "Ben bu sene sonunda Fenerbahçe'nin susadığı şampiyonluk özlemini gidereceğinin sözünü veriyorum" dedi.

Başkanlığı döneminde Fenerbahçe'nin kaynaklarının 175 milyon eurodan 350 milyon euroya geldiğini vurgulayan Koç, "Fenerbahçe'nin geleceğinin teminatı, sigortası şu an biziz" diye konuştu.

Ali Koç yönetimi, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesini 1,5 yıl içinde 16 binden fazla artışla 64 binin üzerine çıkarmak istiyor.

Asbaşkan Hamdi Akın iki hafta önce Fenerbahçe Televizyonu'nda, kulüp tarihinin en büyük yatırım ve inşaat hamlesini hayata geçirmeye çalıştıklarını ve projelerin tamamının 800-850 milyon Euro'luk bir yatırım hamlesi olduğunu söyledi.

Akın, "Buradan gelecek olan gelirle birlikte Bankalar Birliği'nden çıkacağımızı ilan ettik" dedi.

Fenerbahçe yönetimi geçen hafta da, İstanbul Maltepe'de inşaatına başlanan Fenerbahçe Futbol Akademisi Projesi'nin tanıtım törenini yaptı.

Koç'un adaylık kampanyası kapsamında yayımlanan reklam filminde;

Saadettin Saran'ın sloganı 'Söz Fenerbahçe'

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ilk kez 2021'de ilk fırsatta Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Sadettin Saran 2024'te başkan adayı olduğunu açıkladıktan sonra Ali Koç lehine adaylıktan çekildi.

Saran o dönem bir sonraki kongrede koşullar ne olursa olsun başkan adayı olacağını açıkladı ve bu sözünü tuttu.

Seçim sloganı "Söz Fenerbahçe" olan Saran başkan seçilirse, yönetim kurulu şu isimlerden oluşacak:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.

Şampiyonluk vadeden Saran'ın seçim kampanyasında öne çıkan vaatleri şöyle:

'Bahis şirketi' tartışması

Bazı kongre üyelerinin, "bahis şirketiyle bağlantılı olmak başkanlık için engel haldir" argümanına dayanarak Saran'ın adaylığına itiraz ettiği iddia edildi.

Ali Koç, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Bahis işinde olanların futbol ailesinde olmaması gerektiği net şekilde TFF ve FIFA'da maddeler var. Başkan olursan futbol ailesine giriyorsun. Futbol ailesine girmek için şirketini devredeceksin" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreterliği, Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine kulübe yazılı bir açıklama gönderdi.

TFF, Saran'ın Fenerbahçe Başkanığı seçilmesi halinde, bahis faaliyetleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı"nin 57. Maddesi'ne göre değerlendirme yapılacağını belirtti.

Bu maddede, "Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunları ya da benzerli etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar" deniliyor.

19 Eylül'de A Spor'a konuşan Sadettin Saran ise sahip olduğu bahis şirketinin (Tuttur.com) hisse devirleriyle ilgili açıklama yaptı.

Saran, "Bakın, defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum: Biz hisse devri için başvuruda bulunduk, inanıyorum ki kabul edilecek. Oldu da bir şekilde kötü niyet oldu ve kabul edilmedi. Şirket benim, kapatırım" dedi.