Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı

Süper Lig'de karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabakayı 3-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 67'ye yükseltti.

Ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 15 maçı kaybetmedi. Bu süreçte 11 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. - İSTANBUL