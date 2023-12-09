Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 10 yeni isimle galip geldi

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanan derbide 10 oyuncusuyla ilk kez forma giydi ve 3-1 galip geldi.

Fenerbahçe'de 10 isim, ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertlilerde 10 isim ilk kez ezeli rekabette forma heyecanı yaşadı. Mücadeleye 11'de başlayan Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko ile oyuna sonradan dahil olan Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder, Beşiktaş derbisinde ilk kez formayı giyen isimler oldu. - İSTANBUL