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Fenerbahçe Berlin'e coşkuyla uğurlandı

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague Final Four yarı final maçı için Berlin'e hareket etti. Takım, Berlin Başkonsolosu ve taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek THY Euroleague Final Four yarı final maçında Panathinaikos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, taraftarlar tarafından kentte coşkuyla karşılandı.

Euroleague Dörtlü Finali'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Berlin'e hareket etti. Teknik ve idari kadro ile oyuncular, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Berlin Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ve çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.

Dernek üyeleri kaptan Melih Mahmutoğlu'na çiçek takdim ederken, sarı-lacivertli kafile tezahüratlar eşliğinde takım otobüsüne binerek, kamp yapacağı otele geçti.

Fenerbahçe, yarı final maçında 24 Mayıs Cuma günü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile TSİ 19.00'da Uber Arena'da karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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