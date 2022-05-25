Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka serisinde ikinci maç yarın yapılacak - Haberler

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Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka serisinde ikinci maç yarın yapılacak

AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka serisinde ikinci maç yarın yapılacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka arasındaki play-off yarı final serisinin ikinci maçı yarın yapılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka arasındaki play-off yarı final serisinin ikinci maçı yarın yapılacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı 94-69 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 1-0 önde bulunuyor.

Serinin üçüncü maçı 28 Mayıs Cumartesi günü Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Haberler

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