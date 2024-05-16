Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 102-72 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Ülker
Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Kaan Büyükçil
Fenerbahçe Beko : Sertaç Şanlı 12, Melih Mahmutoğlu 7, Hayes-Davis 16, Mert Emre Ekşioğlu, Calathes 13, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 14, Wilbekin 12, Tarık Biberovic 11, Pierre 5, Sestina 12
Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Zoriks 14, Yunus Emre Sonsırma 4, Simmons 2, Aldridge 5, Emre Tanışan 2, Thomas 7, Mahir Ağva 12, Yavuz Gültekin 13, Murat Kağan Tor 2, Ata Can Atsüren, Anıl Osman Cevahir
1. Periyot: 28-14
Devre: 54-37
3. Periyot: 79-52
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 102-72 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşan takımın bir üst tura yükseleceği serinin ikinci maçı, Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde 18 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de ENKA Spor Salonu'nda oynanacak.