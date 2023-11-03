Fenerbahçe Basketbol Takımı Oyuncusu Dyshawn Pierre Sakatlandı

Fenerbahçe Beko, dün akşam Turkish Airlines EuroLeague'de oynanan Olympiacos maçının ilk periyodunda sakatlanan Dyshawn Pierre'nin sağ bacak kalf bölgesinde 2'nci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 2 Kasım Perşembe günü (dün) oynanan Olympiacos maçında sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı tetkikleri neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.