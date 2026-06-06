Saran'dan Fenerbahçe'ye veda: 'Alnım ak, başım dik'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, aday olmadığı olağanüstü seçimli genel kurulda camiaya veda etti.

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ilk gününde başkan Sadettin Saran, genel kurul üyelerine seslendi.

Başkanlık döneminin son konuşmasını yapmak için kürsüye geldiğinin altını çizen Saran, göreve geldiği dönemi hatırlatarak "Biz bu döneme şartlar uygun olduğu için değil, Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik." ifadelerini kullandı.

Seçildiği dönemde genel kurulun zamanına ilişkin düşüncelerini o dönemde söylediğini vurgulayan Saran, "Sorumluluktan kaçmayı değil elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Süreç boyunca şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak bahane yerine çözüm ürettik. Belki de bu yüzden çok eleştirildik. Hatta bizim kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Ama dönüp baktığımda pişmanlık duymuyorum. Biz aynı şeyleri tekrar etmek için göreve gelmedik. Sizler de değişim beklediğiniz için sorumluluğu bize verdiniz. 8 ay önce bu görevi devralırken nasıl bir sorumluluk hissediyorsak, bugün de aynı sorumluluğu hissediyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk andan itkibaren Fenerbahçe'nin yeniden umut veren bir kulüp olması için çalıştık." açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe başkanı şampiyonluk dışında bir hedef koyamaz"

Görevde oldukları süreçte kulübün önünü açacak çalışmalar yürüttüklerini belirten başkan Sadettin Saran, birçok branşta zirveye oynayıp kupalar kazandıklarını söyledi.

Sevindiklerini, üzüldüklerini, yeri geldiğinde düşmelerine karşın ayağa kalktıklarını dile getiren Saran, "Görev süremiz kısa oldu. Ancak bu sürede Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetimi olmayı başardık. Bu kulübün dışarıdaki düşmanlarını da düşündüğünüzde hiçbir kupa küçümsenecek bir başarı değildir. Ama bu camiada futbolun yeri başkadır. Biz de bunu bilerek hareket ettik, 'Ne sabır ne süre' dedik. Fenerbahçe başkanı şampiyonluk dışında bir hedef koyamaz. Belki istediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık ama elimizden geleni yaptık. Bazen görünenden daha fazla mücadele vermek zorunda kaldık. İyi niyetle, samimiyetle, büyük bir aidiyet duygusuyla çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Atılan her gole çok sevindiklerini, her puan kaybına herkes kadar üzüldüklerini vurgulayan Saran, şöyle konuştu:

"Sezonu ocak ayında ezeli rakibimizi yenerek kazandığımız büyük bir kupayla tamamladık. Bizim için elbette yeterli değil. Ama bu kupanın da bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. İnanıyorum ki çok sürmeden şampiyonluklar gelecek. Fenerbahçe'nin hedefi en büyüğüdür. Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Tüm bunlar olurken 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Bu dönemlerden geçerken camiadan gördüğüm sevgi, destek ve güzel anlar beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen bir gün olsun sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Hatta hayatımda hiç olmadığı kadar o kupayı istedim. Sizlere kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Camianın yeniden sevinmesini, şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta her gole bu yüzden bu kadar heyecanlandım. Şampiyonluk kupası gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya da bir sonucun kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı."

"Bazen rakiplerden çok kendi içimizde mücadele ediyoruz"

Sadettin Saran, kendisiyle ilgili yürütülen dava süreçlerinin Fenerbahçe'ye zarar verme ihtimali oluşturduğunu gördüğü anda seçim kararı aldıklarının altını çizdi.

Seçim kararını almalarının ardından camia olarak ters bir iklime girdiklerini dile getiren Sadettin Saran, "Bu sürecin camiayı sakinleştirmesini beklerken, bazıları bunu yeni bir kavga alanına çevirmek istedi. Biz şampiyonluğa odaklanmak istesek de bazıları ısrarla kongreye odaklanmak istedi. Buna rağmen buradan kırgın ayrılmak istemiyorum, günün sonunda isteğimiz aynı: Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Biz uzun zamandır kırılgan bir camiayız. Şampiyon olamamanın verdiği öfke ve hayal kırıklığı, ruh hallerine yansıyor. En büyük hayalimin bu iklimi değiştirmek olduğunu söylemiştim. Ne yazık ki bu süreçte gördüm ki, biz bazen rakiplerden çok kendi içimizde mücadele ediyoruz. Ben hatalar yapmış olabilirim, zaman zaman yanlış kararlar vermiş olabilirim. Bu görevi üstlenen herkes gibi benim de eksiklerim oldu. Ama ortaya konulan iyi niyete bakınca, söylenen her şeyi hak etmedik." açıklamasında bulundu.

Görevi hayal ettikleri şampiyonlukla bırakmak istediklerini ancak bunu yapamadıklarını belirten Saran, şunları söyledi:

"Benim hikayemdeki sürem bu kadarmış. Ben bugün buradan alnım ak, başım dik şekilde ayrılıyorum. Fenerbahçe'de bu görevlere talip olmayı da gerektiğinde görevi devretmeyi de yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum. Kısa sürede attığımız bazı adımlar ve ortaya koymaya çalıştığımız anlayış, umarım göreve gelecek yeni başkana ışık olur. Umarım onlar bizden daha iyisini yapar. Günün sonunda herkesin isteği aynı, Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Fenerbahçe'ye hizmet etmek benim için her zaman sorumluluk oldu. Bazı sorumluluklar makamla başlamaz ve makamla bitmez."

Saran, görev aldığı süre boyunca birlikte çalıştığı isimlere ve taraftarlara teşekkür ederek "Yarın kulübümüzün yeni bir başkanı olacak. Kim seçilirse seçilsin hepimiz, yeni başkana destek olmalıyız. Umarım önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son verdiğimiz, çocukların yeniden formalarla sokaklara çıktığı bir yıl olur. Umarım kupaları birlikte kutlarız. Fenerbahçe'ye en çok yakışan budur. Fenerbahçe dünden büyüktür, bugünden büyüktür, hepimizden büyüktür. En büyük Fenerbahçe, hakkınızı helal edin." diyerek sözlerini tamamladı.