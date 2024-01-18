Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önerisine Elazığ'dan destek

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Elazığ temsilcisi Coşkun Kamaç, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un " Süper Kupa, deprem bölgesinde oynansın" önerisine teşekkür ederek, milletvekillerinin ve il yöneticilerinin girişimlerinin olması halinde maçın Elazığ'da oynanabileceğini ifade etti.

TSYD Elazığ temsilcisi Coşkun Kamaç, Fenerbahçe Spor kulübü Başkanı Ali Koç'un Süper Kupa'nın deprem bölgesinde oynanması önerisine teşekkür ettiğini, deprem bölgeleri içerisinde en hazır stadyumun Elazığ Atatürk Stadyumu olduğunu belirtti. Kamaç, il yöneticilerinin destek vermeleri halinde süper kupanın Elazığ'da oynayabileceğini ifade etti.

Elazığ Atatürk Stadyumu'nun kapasitesinin uluslararası maçlar için yeterli olmadığını ancak ulusal bir karşılaşma olan TFF Süper Kupa maçı için yeterli seyirci sayısına sahip olduğunu vurgulayan Coşkun Kamaç, "İl yöneticilerimiz başta valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımız olmak üzere tüm paydaşlarıyla öncelikli olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bir görüşme yapıldığı takdirde eminim ki mücadele Elazığ'da oynanacak ve Elazığ'a da çok yakışacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Coşkun Kamaç, Elazığ'ın A Milli Kadın Futbol Takımının uluslararası maçından yüzünün akıyla çıktığını da belirtti. - ELAZIĞ